Первая Лига. Уверенная победа Горняка-Спорт на выезде

"Горняк-Спорт" достаточно неплохо сумел начать текущий сезон. В первом туре им помешал сыграть коронавирус, однако в двух последующих они набрали четыре очка и очень неплохо смотрелись в целом. Выезд к "ВПК-Агро" простым быть не обещал, ведь новички в новом сезоне портят нервы всем. Однако именно команда Жабченко считалась фаворитом.

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Многое было ясно уже в первом тайме - гости из Горишних Плавнив смотрелись увереннее и гораздо лучше соперника создавали моменты впереди. Хозяева напротив, шли вперед без особого конструктива и вполне заслуженно пропустили первыми. Игрок "Горняка-Спорт" был сбит в штрафной, после чего арбитр был вынужден указать на точки. Опытный Батюшин уже в который раз не подвел - 0:1.

Футболисты в перерыве отдохнули, однако ход самого матча практически не изменился. Гости продолжали смотреться лучше и справедливо забили второй. Гол получился немного сумбурным, но вполне справедливым. Мурза подхватил мяч на углу штрафной после неудачно исполненого стандарта и попытался навесить в район 11 метров. Однако защитник, пытавшись прервать пас, оказал вратарю рикошетом медвежью услугу - мяч парашютиком залетел Бубенцову за шиворот. "ВПК-Агро" два гола уже было не готово отыграть. А пропустив третий хозяева окончательно потеряли веру. Хотя говоря откровенно, с такой игрой сзади непросто рассчитывать на что-то положительное.

Команда Жабченко снова добилась нужного результата и показала хороший уровень результативности. Семь очков после трех сыгранных туров - достойный показатель, который позволяет "Горняку-Спорту" претендовать на высокие места.

Первая Лига, 4-й тур

"ВПК-Агро" - "Горняк-Спорт" 0:3

Гол: Батюшин Юрий 35 п, Мурза Артур 62, Твердохлиб Егор 80

"ВПК-Агро": Бубенцов Андрей, Сидоренко Кирилл, Яременко Юрий, Красов Алексей, Белый Иван, Белый Артем, Тищенко Иван, Дорошенко Кирилл, Ляшенко Николай, Будняк Иван, Кича Антон

"Горняк-Спорт": Ситников Антон, Суханов Сергей, Калугин Михаил, Карась Даниил, Герт Андрей, Мурза Артур, Семенов Дмитрий, Чепелюк Александр, Батюшин Юрий, Петрусенко Александр, Збунь Алексей