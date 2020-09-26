ВПК-Агро - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, видеотрансляция

В четвертом туре ПФЛ встретятся "ВПК-Агро" и "Горняк-Спорт". Первые проиграли в первом туре, а после идут без потерь. А вот представители Горишних Плавней сейчас в неплохой форме, неделю назад нанесли первое поражение "Кремню" и не захотят останавливаться.

Читайте также Продолжающийся карантин Волыни и матчи в один день - анонс четвертого тура Первой лиги

Первая Лига, 4-й тур

"ВПК-Агро" 16:00 "Горняк-Спорт"