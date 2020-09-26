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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ВПК-Агро - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
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Продолжит ли команда Жабченко идти без поражений?

ВПК-Агро - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, видеотрансляция
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

В четвертом туре ПФЛ встретятся "ВПК-Агро" и "Горняк-Спорт". Первые проиграли в первом туре, а после идут без потерь. А вот представители Горишних Плавней сейчас в неплохой форме, неделю назад нанесли первое поражение "Кремню" и не захотят останавливаться.

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Первая Лига, 4-й тур
"ВПК-Агро" 16:00 "Горняк-Спорт"

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В статье: Первая лига Горняк-Спорт (Горишние Плавни) ВПК-Агро (Шевченковка)
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