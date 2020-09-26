Кремень - Оболонь: смотреть онлайн, видеотрансляция

И "Кремень", и "Оболонь" потерпели поражения неделю назад и подходят к четвертому туру с одной целью - отыграться за неудачный результат. Вот только, кто окажется успешнее?

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Первая Лига, 4-й тур

"Кремень" 17:00 "Оболонь"