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Кремень - Оболонь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
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Попытка отыграться после прошлого тура

Кремень - Оболонь: смотреть онлайн, видеотрансляция
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

И "Кремень", и "Оболонь" потерпели поражения неделю назад и подходят к четвертому туру с одной целью - отыграться за неудачный результат. Вот только, кто окажется успешнее?

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Первая Лига, 4-й тур
"Кремень" 17:00 "Оболонь"

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В статье: Первая лига Кремень (Кременчуг) Оболонь (Киев)
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