Первая лига
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Кремень - Оболонь: смотреть онлайн, видеотрансляция
Попытка отыграться после прошлого тура
И "Кремень", и "Оболонь" потерпели поражения неделю назад и подходят к четвертому туру с одной целью - отыграться за неудачный результат. Вот только, кто окажется успешнее?
Первая Лига, 4-й тур
"Кремень" 17:00 "Оболонь"
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