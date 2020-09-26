ВАР работает онлайн в Первой лиге: после просмотра эпизодов Копиевский удалил двоих игроков

В матче 4 тура Первой лиги "Полесье" (Житомир) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) онлайн работает система ВАР.

На 31 минуте в центре поля игрок "Прикарпатья" Василий Француз в центре поля сфолил в борьбе с полузащитником Полесья Денисом Голенковым.

Главный арбитр Виктор Копиевский показал желтую карточку, но после подсказки арбитра ВАР Дениса Шурмана пересмотрел эпизод и изменил свое решение - удалил Француза.

Во втором тайме на 57 минуте за фол около своей штрафной Копиевский после второго просмотра ВАР удалил еще одного игрока "Прикарпатья" Василия Дербаха.

Правда и "Полесье" играет не в полном составе - еще в первом тайме удален Александр Бринько.

В общем переговоры с ВАР-командой, а потом просмотр эпизода заняли у Копиевского около 3 минут.

Напомним, что сейчас продолжается обучение новой группы арбитров работе с системой ВАР. Из-за этого на матчах УПЛ она работает только оффлайн - то есть решение с ее помощью рефери не принимают.