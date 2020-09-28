Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Три удаления в одном матче, триллер в Хмельницком: Украина футбольная
Анонс передачи
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" выйдет в эфир завтра, 29 сентября, на телеканале XSPORT в 00:10.
Эксперт - футбольный специалист Иван Кривошеенко.
В выпуске:
- Минимальные победы "Черноморца" и "Металлиста 1925";
- Три удаления в Киеве, единственный разгром в Днепре;
- Вторая лига: триллер в Хмельницком, компенсированное время для "Кривбасса".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ПФЛ
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...