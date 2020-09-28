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Три удаления в одном матче, триллер в Хмельницком: Украина футбольная

Первая лига
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Анонс передачи

Три удаления в одном матче, триллер в Хмельницком: Украина футбольная
Новина українською

Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" выйдет в эфир завтра, 29 сентября, на телеканале XSPORT в 00:10.

Эксперт - футбольный специалист Иван Кривошеенко.

В выпуске:

  • Минимальные победы "Черноморца" и "Металлиста 1925";
  • Три удаления в Киеве, единственный разгром в Днепре;
  • Вторая лига: триллер в Хмельницком, компенсированное время для "Кривбасса".
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В статье: Иван Кривошеенко Первая лига Вторая лига Украина футбольная
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Источник:
ПФЛ

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