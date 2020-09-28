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Полесье грозится сняться с чемпионата из-за недофинансирования со стороны областного бюджета

Первая лига
(1 голосов)

Облсовет Житомира выделил клубу всего 1,3 млн гривен вместо обещанных 4,8

Полесье грозится сняться с чемпионата из-за недофинансирования со стороны областного бюджета
Новина українською

Житомирское "Полесье" может сняться с чемпионата Первой Лиги из-за недофинансирования со стороны местного областного совета.

Годовой бюджет клуба составляет 9,6 млн гривен. Половину этой суммы – 4,8 млн – выделяет городской совет Житомира, вторую половину – Житомирский областной совет.

При этом, горсовет свою половину денег выделил, но областной совет недофинансировал 3,5 млн гривен.

"На матч 16 октября в Сумах с "Альянсом" денег на выезд не будет. Не только на зарплату, но и для всех текущих расходов на функционирование клуба. Кроме 1,3 млн клуб не получил ни копейки.

Когда была акция ультрас "Полесья", то к ним выходил глава области Виталий Бунечко и сказал, что я вам гарантирую, что до конца года клуб будет профинансировано в размере 4,5 миллионов гривен", – сказал директор "Полесья" Владимир Загурский.

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В статье: Полесье (Житомир) Владимир Загурский
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Комментарии (3)
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magnumm (Шепетовка)
28.09.2020 в 21:11
бодосся как слышал говорили во Львове))
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ПетроФ (Луцьк)
28.09.2020 в 20:56
туди їм і дорога, краще 2 км. дороги побудуйте за ці гроші.
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ЖИТОМИР (Житомир)
28.09.2020 в 21:13
у тебя забыли спросить, что делать
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