Полесье грозится сняться с чемпионата из-за недофинансирования со стороны областного бюджета

Житомирское " Полесье " может сняться с чемпионата Первой Лиги из-за недофинансирования со стороны местного областного совета.

Годовой бюджет клуба составляет 9,6 млн гривен. Половину этой суммы – 4,8 млн – выделяет городской совет Житомира, вторую половину – Житомирский областной совет.

При этом, горсовет свою половину денег выделил, но областной совет недофинансировал 3,5 млн гривен.

"На матч 16 октября в Сумах с "Альянсом" денег на выезд не будет. Не только на зарплату, но и для всех текущих расходов на функционирование клуба. Кроме 1,3 млн клуб не получил ни копейки.

Когда была акция ультрас "Полесья", то к ним выходил глава области Виталий Бунечко и сказал, что я вам гарантирую, что до конца года клуб будет профинансировано в размере 4,5 миллионов гривен", – сказал директор "Полесья" Владимир Загурский.