ПФЛ назвала имя лучшего тренера 4-го тура в Первой лиге

Всеукраинское объединение тренеров по футболу, проанализировав итоги очередного тура в украинской Первой лиге, назвало лучшего тренера.

Так, лучшим тренером 4-го тура в Первой лиге признан наставник "Горняка-Спорт" Игорь Жабченко, подопечные которого разгромили в гостях "ВПК-Агро" (3:0) , и по дополнительным показателям вышли на третью строчку в турнирной таблице.

Наставник получил за этот тур от экспертов средний балл 4,6 из 5-ти возможных.