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ПФЛ назвала имя лучшего тренера 4-го тура в Первой лиге

Первая лига
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Поздравления принимает наставник Горняка-Спорт

ПФЛ назвала имя лучшего тренера 4-го тура в Первой лиге
Новина українською

Всеукраинское объединение тренеров по футболу, проанализировав итоги очередного тура в украинской Первой лиге, назвало лучшего тренера.

Так, лучшим тренером 4-го тура в Первой лиге признан наставник "Горняка-Спорт" Игорь Жабченко, подопечные которого разгромили в гостях "ВПК-Агро" (3:0), и по дополнительным показателям вышли на третью строчку в турнирной таблице.

Наставник получил за этот тур от экспертов средний балл 4,6 из 5-ти возможных.

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В статье: Игорь Жабченко Горняк-Спорт (Горишние Плавни)
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Источник:
ПФЛ

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