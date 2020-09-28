Первая лига
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ПФЛ назвала имя лучшего тренера 4-го тура в Первой лиге
Поздравления принимает наставник Горняка-Спорт
Всеукраинское объединение тренеров по футболу, проанализировав итоги очередного тура в украинской Первой лиге, назвало лучшего тренера.
Так, лучшим тренером 4-го тура в Первой лиге признан наставник "Горняка-Спорт" Игорь Жабченко, подопечные которого
Наставник получил за этот тур от экспертов средний балл 4,6 из 5-ти возможных.
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Источник:ПФЛ
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