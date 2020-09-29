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После 4-го подряд поражения в Первой лиге Кристалл остался без главного тренера
Эдуард Хавров подал в отставку, руководство ее приняло
Главный тренер херсонского "
Руководство клуба приняло отставку коуча.
"Эдуард Анатольевич написал заявление об увольнении - это было рискованное решение для меня, но я принял его. По моему мнению, есть ряд проблем, утрачены рычаги управления командой. Сейчас мы уже начали поиски нового главного тренера", - рассказал директор "Кристалла" Сергей Шевцов,
Напомним, что Хавров возглавил "Кристалл" в июле 2019 года. В прошлом сезоне под его руководством херсонцы заняли второе место в группе Б (Вторая лига), что позволило команде повыситься в классе.
На данный момент после 4-х туров в Первой лиге "Кристалл" с нулем в графе очки занимает последнее место в турнирной таблице.
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