После 4-го подряд поражения в Первой лиге Кристалл остался без главного тренера

Главный тренер херсонского " Кристалла " Эдуард Хавров после матча четвертого тура Первой лиги с "Металлистом 1925" (1:2) написал заявление об увольнении.

Руководство клуба приняло отставку коуча.

"Эдуард Анатольевич написал заявление об увольнении - это было рискованное решение для меня, но я принял его. По моему мнению, есть ряд проблем, утрачены рычаги управления командой. Сейчас мы уже начали поиски нового главного тренера", - рассказал директор "Кристалла" Сергей Шевцов,

Напомним, что Хавров возглавил "Кристалл" в июле 2019 года. В прошлом сезоне под его руководством херсонцы заняли второе место в группе Б (Вторая лига), что позволило команде повыситься в классе.

На данный момент после 4-х туров в Первой лиге "Кристалл" с нулем в графе очки занимает последнее место в турнирной таблице.