Первая лига
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Избран новый президент ПФЛ
На 4 года
Новым президентом ПФЛ стал Александр Каденко, сообщает Sport Arena.
Представители клубов Первой и Второй лиг избрали его председателем лиги на конференции, которая состоялась сегодня, 29 сентября.
Каденко - глава Ассоциации любительского футбола Украины. После отставки Сергея Макарова был исполняющим обязанности президента ПФЛ.
Каденко будет главой ПФЛ в течение четырех лет.
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Источник:sport arena
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Комментарии (4)
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Ulrih84 (M-G)
29.09.2020 в 15:06
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Микко82 (Херсон)
29.09.2020 в 15:00
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viajador (село Ригачка)
29.09.2020 в 14:51
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Saturn (Киев)
29.09.2020 в 14:42
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