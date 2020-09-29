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Избран новый президент ПФЛ

Первая лига
(3 голосов)

На 4 года

Избран новый президент ПФЛ
Новина українською

Новым президентом ПФЛ стал Александр Каденко, сообщает Sport Arena.

Представители клубов Первой и Второй лиг избрали его председателем лиги на конференции, которая состоялась сегодня, 29 сентября.

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Каденко - глава Ассоциации любительского футбола Украины. После отставки Сергея Макарова был исполняющим обязанности президента ПФЛ.

Каденко будет главой ПФЛ в течение четырех лет.

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В статье: ПФЛ Александр Каденко
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Источник:
sport arena
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Комментарии (4)
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Ulrih84 (M-G)
29.09.2020 в 15:06
Іпать-колотіть, в теж болото, тільки без сапог. Молодці.
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Микко82 (Херсон)
29.09.2020 в 15:00
Голова Асаціації аматорського футболу? За чотири роки перетворить другу лігу на полуаматорів... і збільшить кількість ліг у ПФЛ до трьох.
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viajador (село Ригачка)
29.09.2020 в 14:51
Якийсь він сумний.
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Saturn (Киев)
29.09.2020 в 14:42
О как, Каденко
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