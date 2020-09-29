Избран новый президент ПФЛ

Новым президентом ПФЛ стал Александр Каденко, сообщает Sport Arena.

Представители клубов Первой и Второй лиг избрали его председателем лиги на конференции, которая состоялась сегодня, 29 сентября.

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Каденко - глава Ассоциации любительского футбола Украины. После отставки Сергея Макарова был исполняющим обязанности президента ПФЛ.

Каденко будет главой ПФЛ в течение четырех лет.