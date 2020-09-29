Главный тренер Черноморца перенес операцию

Через два дня после матча 4-го тура с ровенским "Вересом" главный тренер одесского " Черноморца " попал в больницу, где ему была сделана операция.

Однако волноваться болельщикам "моряков", как и его личным поклонникам, не стоит - ничего сверхсерьезного со здоровьем специалиста не произошло. Поводом для того, чтобы лечь на операционный стол, стали последствия давних футбольных травм, которые донимали Сергея Ковальца на протяжении многих лет. По словам тренера, их эхо дало о себе знать еще в мае.

- На одной из тренировок пытался показать подопечным финт, после чего почувствовал, как что-то в колене хрустнуло, - рассказывает Сергей Ковалец. - Тогда с помощью клубного врача Василия Вознюка проблему на время удалось погасить. Однако накануне на очередном занятии она напомнила о себе снова, поэтому пришлось прибегнуть к более кардинальному шагу - решиться на операцию поврежденного колена.

Вчера руководитель "Черноморца" стал пациентом хирургического отделения Одесской 11-й клинической больницы, где его сразу же прооперировали. Операция, которую делали квалифицированные специалисты - ортопеды-травматологи Николай Турчин и Дмитрий Середа, прошла успешно. Сергей Ковалец провел в стационаре всего одни сутки, после чего покинул медицинское учреждение. Учитывая, что следующий календарный матч одесская команда должна сыграть 6 октября, главный тренер имеет неделю для восстановления.