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Новый президент ПФЛ: Успехом будет, если мы сможем зарабатывать деньги

Первая лига
(1 голосов)

Александр Каденко намерен работать во благо клубов Первой и Второй лиг

Новый президент ПФЛ: Успехом будет, если мы сможем зарабатывать деньги
Новина українською

Новый президент ПФЛ Александр Каденко в эфире ТК "Футбол" очертил главные цели и вызовы, которыми стоят перед ним на данном посту.

"Я думаю, что успехом будет считаться то, что ПФЛ сможет зарабатывать деньги и направлять их на помощь клубам. Пусть это будет покрытие расходов арбитража, развитие инфраструктуры или другие вопросы.

Мне приятно сотрудничать с клубами. Надеюсь, это поможет развитию ПФЛ", - сказал Александр Каденко.

Напомним, что решение об официальном назначении Каденко единогласно приняли на внеочередной конференции ПФЛ. "За" проголосовали представители 33-х клубов Первой и Второй лиг. При этом Каденко был единственным кандидатом на этот пост.

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В статье: ПФЛ Александр Каденко
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Источник:
ТК Футбол

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