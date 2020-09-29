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Новый президент ПФЛ: Успехом будет, если мы сможем зарабатывать деньги
Александр Каденко намерен работать во благо клубов Первой и Второй лиг
"Я думаю, что успехом будет считаться то, что ПФЛ сможет зарабатывать деньги и направлять их на помощь клубам. Пусть это будет покрытие расходов арбитража, развитие инфраструктуры или другие вопросы.
Мне приятно сотрудничать с клубами. Надеюсь, это поможет развитию ПФЛ", - сказал Александр Каденко.
Напомним, что решение об официальном назначении Каденко единогласно приняли на внеочередной конференции ПФЛ. "За" проголосовали представители 33-х клубов Первой и Второй лиг. При этом Каденко был единственным кандидатом на этот пост.