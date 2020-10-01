Первая лига
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Волынь - Нива Тернополь: смотреть онлайн, видеотрансляция
Перенесенный матч 3-го тура
На стадион "Авангард" в Луцке дан доступ части болельщикам. Поможет ли это подопечным Василия Сачко одержать первую победу в сезоне?
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