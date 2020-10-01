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Первая лига. Самострел не смутил тернопольскую Ниву, Волынь снова без победы
Дебютный успех Василия Сачко во главе "крестоносцев" снова не состоялся
Сюжет для остросюжетного фильма продемонстрировали команды в Луцке, где сперва "Нива" создала себе проблемы самостоятельно, а затем принялась их героически решать при помощи "джокера". Сергей Кисленко - однозначно MVP матча!
В стартовом составе "Волыни" появились Валерий Болденков и Игорь Сикорский. Первый долгое время лечился от травмы, второй лишь несколькими днями ранее присоединился к луцкой команде. Судя по всему, что даже в заявке не оказалось летнего новичка "крестоносцев" Александра Бондаренко, форвард входит в группу тех игроков, которые еще не избавились от последствий коронавирусной инфекции...
Достаточно быстро хозяева взломали оборону гостей, причем помогли им в этом сами защитники "Нивы". Сперва прострел со штрафного с левого фланга от Чачуа завершился подставлением от Максима Войтиховского и срезкой под перекладину собственных ворот в исполнении Вадима Хохлова. А спустя несколько минут Игорь Сикорский нашел в чужой штрафной Протасова, а тот пытался поразить дальний угол ворот соперника после выхода один на один с вратарем. Мяч шел мимо, но Владислав Дворовенко решил "подстраховать" и все же в падении нанес удар по собственным воротам.
Долго приходили в себя тернополяне после дебютного шока. А вот давление "Волыни" в попытке довести счет до разгромного еще в первом тайме продолжилось. Лишь в концовке тайма Владислав Леванидов подарил Андрею Ризныку шанс отличиться, но форвард "Нивы" пробил выше ворот. Мокрое поле все же сказывалось на действиях футболистов и это касается как ошибившегося вратаря, так и не сумевшего воспользоваться отличным голевым шансом форварда.
В перерыве Василий Малык сделал три замены, выпустив защитника Вовченко и полузащитников Кисленко и Волохатого. Его подопечные очень быстро создали стопроцентный шанс чтобы сократить отставание в счете. Но реализовать его не удалось. Близки были к голу и хозяева, причем усилиями самых "свежих" новичков команды - Богдан Орынчак отдал на Игоря Сикорского и мяч после удара нападающего лишь немного разминулся со стойкой.
И все же одному из вышедших в перерыве игроков "Нивы", Сергею Кисленко, удалось сократить отставание в счете и сделать интригу на концовку поединка. После ошибки голкипера, уронившего мяч перед собой, хавбек гостей был первым на мяче и точно пробил.
Дальше было еще интереснее, ведь "Ниве" удалось отыграться! Снова забил Кисленко, в этот раз головой откликнувшийся на навес Процива со стандарта слева. Сачко тут же бросил в бой двух новых игроков и Симинин имел отличный шанс, чтобы снова вывести свою команду вперед. После "стенки" с Протасовым Сергей приложился из-за пределов штрафной и угодил в стойку.
В концовке "Волынь" изо всех сил пыталась уйти от ничейного счета, который по такому сценарию был сродни поражению. Но сделать этого подопечные Сачко так и не смогли, с двумя очками после трех игр они остаются в хвосте турнирной таблицы. "Ниве" же можно только поаплодировать, команда проявила недюжинный характер и в четырех матчах ни разу не проиграла! Правда и выиграть пока не удалось, но это уже дело наживное...
Волынь - Нива Тернополь 2:2 (2:0)
Голы: Хохлов (8 авт), Дворовенко (13 авт) - Кисленко (72, 78)
Волынь: Леванидов, Симинин, Болденков (Сасовский 55), Войтиховский, Цюпа, Чачуа, Рябов, Ляшенко (Богомаз 82), Кизилатеш (Орынчак 59), Протасов, Сикорский (Кобзар 79).
Нива Тернополь: Ермолов, Дворовенко, Демчук (Вовченко 46), Хохлов, Ульянов, Процив, Мороз (Зинкевич 53), Малащук (Кисленко 46), Скакун Д. (Волохатый 46), Гатала, Ризнык.
Предупреждения: Демчук (63), Зинкевич (78)
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