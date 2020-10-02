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Сергей Валяев - новый главный тренер херсонского Кристалла

Первая лига
(1 голосов)

Херсонцы нашли нового наставника

Сергей Валяев - новый главный тренер херсонского Кристалла
Новина українською

Украинский тренер Сергей Валяев принял херсонский "Кристалл". На этой должности он сменил Эдуарда Хаврова, который подал в отставку после четвертого подряд поражения команды в Первой лиге.

Сегодня 42-летний Валяев был представлен команде и уже провел первую тренировку.

Сергей Валентинович известен своими выступлениями за "Металлист" и "Днепр". Также в активе экс-полузащитника - выступления за сборную Украины (3 поединка).

В тренерской карьере Валяев работал в "Никополе", также коуч возглавлял "Металлист 1925", с которым вышел в Первую лигу.

Напомним, что на данный момент после 4-х туров в Первой лиге "Кристалл" с нулем в графе очки занимает последнее место в турнирной таблице.

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В статье: Сергей Валяев Кристалл (Херсон)
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Источник:
МФК Кристал

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