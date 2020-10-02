Матч Оболонь - ВПК-Агро перенесен

Поединок 5 тура Первой лиги между киевской "Оболонью и "ВПК-Агро" с Шевченковки перенесен из-за вспышки коронавируса в команде гостей.

У 13 игроков команды положительный тест на COVID-19.

Матч должен был состояться в понедельник, 5 октября, на "Оболонь-Арене".

Напомним, что это уже второй перенесенный матч команды из Шевченковки - накануне не состоялся поединок Кубка Украины с донецким "Олимпиком".