Первая лига
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Матч Оболонь - ВПК-Агро перенесен
Вспышка COVID-19
Поединок 5 тура Первой лиги между киевской "Оболонью и "ВПК-Агро" с Шевченковки перенесен из-за вспышки коронавируса в команде гостей.
У 13 игроков команды положительный тест на COVID-19.
Матч должен был состояться в понедельник, 5 октября, на "Оболонь-Арене".
Напомним, что это уже второй перенесенный матч команды из Шевченковки - накануне не состоялся поединок Кубка Украины с донецким "Олимпиком".
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