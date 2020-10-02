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Матч Оболонь - ВПК-Агро перенесен

Первая лига
(1 голосов)

Вспышка COVID-19

Матч Оболонь - ВПК-Агро перенесен
Новина українською

Поединок 5 тура Первой лиги между киевской "Оболонью и "ВПК-Агро" с Шевченковки перенесен из-за вспышки коронавируса в команде гостей.

У 13 игроков команды положительный тест на COVID-19.

Матч должен был состояться в понедельник, 5 октября, на "Оболонь-Арене".

Напомним, что это уже второй перенесенный матч команды из Шевченковки - накануне не состоялся поединок Кубка Украины с донецким "Олимпиком".

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В статье: Первая лига Оболонь (Киев) ВПК-Агро (Шевченковка)
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