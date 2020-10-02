Могло закончиться иначе. Василий Сачко доволен игрой Волыни

Главный тренер " Волыни " Василий Сачко прокомментировал ТК Футбол ничью с тернопольской "Нивой" (2:2) в рамках перенесенного 3 тура Первой лиги.

По ходу матча луцкая команда лидировала со счетом 2:0, но тернополяне сумели сравнять.

Я доволен первым таймом, действиями ребят. Доволен, что в каждой игре добавляем. Создали кучу моментов, которые должны были реализовывать.

Но некоторых ребят подводит мастерство. При счете 2:0, могло быть и три, и четыре. Игра могла закончиться иначе.