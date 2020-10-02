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Могло закончиться иначе. Василий Сачко доволен игрой Волыни

Первая лига
(1 голосов)

Но не результатом, конечно

Могло закончиться иначе. Василий Сачко доволен игрой Волыни
Новина українською

Главный тренер "Волыни" Василий Сачко прокомментировал ТК Футбол ничью с тернопольской "Нивой" (2:2) в рамках перенесенного 3 тура Первой лиги.

По ходу матча луцкая команда лидировала со счетом 2:0, но тернополяне сумели сравнять.

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Я доволен первым таймом, действиями ребят. Доволен, что в каждой игре добавляем. Создали кучу моментов, которые должны были реализовывать.

Но некоторых ребят подводит мастерство. При счете 2:0, могло быть и три, и четыре. Игра могла закончиться иначе.

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В статье: Волынь (Луцк) Василий Сачко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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енгельс гассанович (Тернопіль)
02.10.2020 в 13:27
А могли волиняки і програти. Сачко правий, гра могла закінчитися інакше. Не забити ні одного гола і зіграти 2:2, треба було щось в дитинстві їсти)
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