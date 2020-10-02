Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Могло закончиться иначе. Василий Сачко доволен игрой Волыни
Но не результатом, конечно
Главный тренер "
По ходу матча луцкая команда лидировала со счетом 2:0, но тернополяне сумели сравнять.
Я доволен первым таймом, действиями ребят. Доволен, что в каждой игре добавляем. Создали кучу моментов, которые должны были реализовывать.
Но некоторых ребят подводит мастерство. При счете 2:0, могло быть и три, и четыре. Игра могла закончиться иначе.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТК Футбол
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
енгельс гассанович (Тернопіль)
02.10.2020 в 13:27
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...