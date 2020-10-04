51% успехов Вереса. Богдан Когут – лучший игрок сентября в Первой лиге

10 октября вратарю ровенского "Вереса" исполняется 33 года, а за плечами лишь один матч в Премье-лиге, сыгранный в составе киевской "Оболони" в далеком сезоне 2011/12. С тем же "Вересом" воспитанник львовских "Карпат" получил путевку в элиту в сезоне 2016/17 в качестве основного вратаря команды. Но в самой УПЛ прочно сел в запас, так и не получив свой шанс, сыграв лишь в матче на Кубок.

Однако Юрий Вирт прекрасно помнил о таланте голкипера и поэтому не упустил возможности выдернуть его из расположения любительского ОДЕКа для еще одной попытки покорить вершину УПЛ. Сентябрь весь "Верес" в целом и Богдан Когут частности, провели так, что создается впечатление, что поставленная руководством задача на ближайшие два сезона может быть решен и за год.

В трех стартовых матчах чемпионата "Верес" пропустил лишь однажды, да и то от "Черноморца" (0:1) не по вине голкипера. В том же поединке Когут сделал около десяти сейвов, некоторым из которых вполне можно добавить приставку "супер".

Дополнительным штрихом к картинке выступлений Богдана в сентябре может служить кубковый путь, который команда Вирта прошла от стадии 1/64 финала к 1/8, то есть преодолев трех соперников. Против черкасского "Днепра" (5:0) и "Альянса" (3:0) на выезде Когут "засушил сухари", в игре с "Николаевом" (4:2, доп. время) пропустил после обрезки собственных защитников и с пенальти. Еще несколько раз по привычке выручил.

Судя по всему, Богдан Когут всерьез настроен извлечь для "Вереса" счастливый билет в Премьер-Лигу уже в сезоне 2020/21. Поэтому будущие соперники по чемпионату должны остерегаться ровенский клуб. Ведь пробить эту стену в дальнейшем будет ой как непросто!