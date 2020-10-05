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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист 1925 - Полесье: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(2 голосов)

Стартовый матч 5-го тура Первой лиги

Металлист 1925 - Полесье: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

В Харькове ожидается закрытый поединок, в котором судьбу результата может решить единственный забитый мяч...

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В статье: Первая лига Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков)
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