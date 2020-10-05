Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист 1925 - Полесье: смотреть онлайн, видеотрансляция
Стартовый матч 5-го тура Первой лиги
В Харькове ожидается закрытый поединок, в котором судьбу результата может решить единственный забитый мяч...
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