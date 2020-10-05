Первая лига. Металлист 1925 и Полесье так и не забили, Харьков единоличный лидер чемпионата

В первом матче пятого тура не было голов и было очень мало опасных ситуаций. Разочаровала харьковская команда, которая, тем не менее, вышла на первое место единолично.

Травма Ярослава Ямполя вынудила Валерия Кривенцова выпускать с первых минут на поле героя прошлого тура в составе харьковчан Антона Калайтана. Также "с корабля на балл" в основе появился новичок "Металлиста 1925" Дмитрий Крыськив, который подменил в паре с Кольцовым в опорной зоне Дмитрия Кравченко. У гостей неожиданным стал выход с первых минут Владимира Савошко и Андрея Ковалева, как и в принципе весьма атакующая модель, чего мы в прогнозе не ожидали, если честно. Вышел с первых минут и бывший игрок "Металлиста 1925", защитник Вадим Жук.

"Полесье" играл под стать составу и формации, совершенно не стесняясь атаковать большими силами и выходить из обороны через осмысленные действия и короткий пас. При этом житомиряне надежно действовали и у своих ворот за счет компактности и своевременному прессингу. Лишь у Лукаса Вентура слева периодически возникал простор для атак, которые заканчивались опасными прострелами. Но самый опасный момент у ворот Маханькова до перерыва возник в результате ошибки самого голкипера гостей. Он выронил мяч из рук и Шершень едва не переправил круглого в ворота. Однако Владимир тут же сам и исправил свою оплошность, намертво зафиксировав круглого.

Денису Сидоренко также приходилось несколько раз вступать в игру, поэтому еще не понятно кому больше повезло, что счет первого тайма так и остался не открытым. Понятно лишь, что Кривенцов больше всего был недоволен инертными действиями справа в исполнении Антона Савина. Без привычного партнера в центре поля (Ямполя) 77-й номер "Металлиста 1925" действительно выглядел словно не в своей тарелке.

То, что творилось на поле в первой половине второго тайма, вызывало удивление - "Металлист 1925" не просто был без мяча, его откровенно "возили" новички Первой лиги. Мяч чаще всего находился на правом фланге атаки "Полесья", где виртуозными действиями с мячом запомнились Владимир Савошко и Андрей Понедельник. Однако к серьезным моментам этот контроль со стороны гостей так и не привел.

Кривенцов решил бросить в бой еще одного новичка, Андрея Савицкого, заменив померкнувшего после перерыва, как и вся команда, Калайтана. Молодой игрок тут же ушел на острие атаки, а Дерек сместился в глубину. Сразу после этого возник момент с забегом Лукаса, который в блестящем подкате прервал Андрей Власюк. Тем не менее, этот эпизод позволил харьковчанам выровнять игру, по крайней мере мяч теперь чаще находился на половине поля гостей, чем с 49-й по 70-ю минуты.

Шищенко также ответил серией замен, в ходе которой перешел на игру с тремя центральными защитниками. Это окончательно "засушило" концовку, обе команды продлили свои беспроигрышные серии, но футбольным эстетам от этого не легче. Матч был очень беден на по-настоящему яркие моменты, если самым-самым из них стоит считать кувырок Крыськива.

Металлист 1925 - Полесье 0:0

Металлист 1925: Сидоренко, Жичиков, Шершень, Гошкодеря, Ченбай, Кольцов, Крыськив, Савин (Холод 82), Калайтан (Савицкий 71), Лукас Вентура (Чидера 82), Дерек Фрейтас.

Полесье: Маханьков, Жук, Швец, Прокопчук, Власюк, Гавриленко (Притиковский 87), Ковалев (Чернецкий 79), Савошко (Тимошенко 87), Повалий, Понедельник, Галенко (Тарануха 84).

Предупреждения: Савошко (6), Шищенко (76 гл. тр), Понедельник (84)