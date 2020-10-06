Волынь – Агробизнес: смотреть онлайн, видеотрансляция

Это будет пятая в истории обеих команд встреча - в предыдущих матчах две победы "Волыни", одна ничья и победа 3:0 "Агробизнеса", тот матч, после которого болельщики устроили жесткий разговор с тогдашним главным тренером Андреем Тлумаком и поссорились с президентом волочисского клуба Олегом Собуцким.

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Первая лига, 5 тур

06.10.2020, 16:00

город Луцк, стадион Авангард, без зрителей

Арбитр в поле - Александр Шандор

Волынь (Луцк) - Агробизнес (Волочиск)

Видеотрансляция поединка