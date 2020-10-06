Первая лига. Горняк-Спорт догоняет Черноморец благодаря разгромной победе над Нивой

Уверенный успех горишнеплавненцев в результативном матче. "Нива" снова оформила автогол.

В стартовом составе хозяев появился бывший игрок тернопольской "Нивы" Андрей Герт, также нашлось место в основе Векляку, Герасимцу и Чередниченко, которые против "ВПК-Агро" (3:0) в старте не появлялись. Александр Петрусенко и Алексей Збунь в сегодняшнем матче остались на скамейке, а вот защитник Михаил Калугин и вовсе вне заявки.

"Нива" лишь в прошлый четверг играла в Луцке перенесенный поединок третьего тура и отдала уйму сил для очередной ничьей (2:2). Герою того матча, Сергея Кисленко, Василий Малыш дал шанс проявить себя в основе. Также вышли со старта Семен Вовченко, Роман Волохатый и Алексей Зинкевич, которые против "Волыни" также появились лишь со скамейки. Максим Демчук и Тарас Мороз остались в запасе с первых минут, а вот Анатолий Ульянов и Дмитрий Скакун вовсе вне заявки.

Игорь Жабченко пропускал матч из-за удаления в Кубке, поэтому действиями "Горняка-Спорта" со скамейки руководил Юрий Сак. В первом тайме игра преимущественно проходила на половине поля гостей, особенно активным был правый вингер Илья Чередниченко. Именно он стал автором голевой передачи, когда после обыгрыша с Юрием Батюшиным со второй попытки прострелил на Сергея Герасимца. Однако буквально через две минуты навес Игоря Гаталы слева нашел в штрафной соперника голову Романа Волохатого и тот затылком переправил круглого в сетку.

Еще в первом тайме хозяевам удалось повторно выйти вперед, реализовав стандартное положение. Андрей Герт с левой ноги навесил с правого фланга, а другой защитник, Даниил Карась, головой подрезал круглого в дальний угол.

В дебюте второго тайма подопечные Сака еще больше нагнетали давление на ворота соперника, пытаясь окончательно лишить матч интриги в свою пользу. Самый опасный момент был у Мурзы, но в ближний угол из убойной позиции он не попал. Тем не менее, снова не обошлось без автоголов со стороны тернопольской команды, в этот раз после безобидного навеса с левого фланга Семен Вовченко, пытаясь сбросить мяч голкиперу, отправил круглого в сетку.

"Нива" пыталась изменить ситуацию на поле, но на действиях игроков гостей сказывалась усталость по мотивам выезда в Луцк. Да и Андрей Ризнык получил вторую желтую карточку очень не вовремя, когда как раз намечался финишный штурм подопечных Малыка. Вместо вероятной борьбы в концовке Артур Мурза довел счет до крупного, использовав проникающий пас Егора Твердохлеба.

Свою беспроигрышную серию продлил только "Горняк-Спорт", а "Нива" осталась с четырьмя очками после пяти встреч, впервые в сезоне проиграв.

Горняк-Спорт - Нива Тернополь 4:1 (2:1)

Голы: Герасимец (30), Карась (39), Вовченко (60 авт.), Мурза (89) - Волохатый (32)

Горняк-Спорт: Ситников, Суханов, Векляк, Карась, Герт, Батюшин (Стрижак 87), Семенив (Петрусенко 63), Мурза (Козыренко 90+1), Чепелюк, Герасимец (Збунь 73), Чередниченко (Твердохлеб Е. 80).

Нива: Ермолов, Процив (Бидный 85), Хохлов, Вовченко, Дворовенко (Демчук 53), Малащук (Мамешев 90), Гатала (Мороз 68), Волохатый (Демченко 78), Кисленко, Ризнык, Зинкевич.

Предупреждения: Мурза (37), Герасимец (47) - Малащук (13), Ризнык (18, 75), Волохатый (67)

Удаление: Ризнык (75)