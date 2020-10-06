Верес - Кремень 2:1. Формула победы - характер, стандарты и отсутствие слабого звена

Матч пятого тура свел в битве две равные команды нынешнего сезона ПФЛ. "Кремень" и "Верес" достаточно неплохо смогли стартовать и шли в верхней части таблицы. Даже самые внимательные зрители не смогли бы сходу назвать однозначного фаворита, а значит - игра ожидалась, как минимум, интересной.

Читайте также Вторая волна переносов и правильная таблица - анонс пятого тура Первой лиги

Весь первый тайм "Кремень" хотел доказать одну вещь - необязательно владеть инициативой, чтобы одерживать победу. Команда Головко - гости дружелюбные и они не стали мешать хозяевам большую часть времени владеть мячом. Они же сделали ставку на игру в защите, прессинг и контратаки. Тактика оказалась выиграшной и именно "Кремень" открыл счет в матче - наконец-то удалось снять проклятие Кулишу, который забил свой первый гол в сезоне.

Кто знает, как сложилась бы судьба встречи, не пропусти гости на последних минутах тайма. Футболисты Головко достойно держали оборону, однако глупейший фол Зубкова в штрафной приравнял все старания к нулю - пенальти. Сергийчук без проблем развел мяч и вратаря по разным углам, забив гол в раздевалку. Скорее всего, это сломало "Кремень" психологически. Во втором тайме хозяева доминировали целиком и полность, создав два-три стопроцентных момента. Штанги изо всех сил сохраняли интригу, но и они дрогнули. Идеально разыгранный угловой позволил Гончаренко вывести свою команду вперед.

Окончательно похоронил шансы "Кремня" тот, кто уже успел отличиться со знаком минус. Зубков к привезеному пенальти, решил еще и досрочно покинуть пределы поля - красная карточка защитника расставила все точки над "і". "Верес" уже своего не отдал и вполне справедливо забрал три очка. Победа сегодня осталась за командой, которая не имела в своем составе слабого звена, а также не сломалась после пропущенного.

Первая Лига, 5-й тур

"Верес" - "Кремень" 2:1

Голы: Сергийчук Михаил 45 (п), Гончаренко Роман 61 - Кулиш Станислав 23

"Верес": Когут Богдан, Солдат Игорь, Мирошник Роман, Гончаренко Роман, Немчанинов Дмитрий, Полулях Никита, Петько Сергей, Дахновский Виталий, Гегедош Роберт, Пасич Геннадий, Сергийчук Михаил

"Кремень": Олейник Андрей, Мягков Павел, Зубков Руслан, Курелех Валерий, Чеботаев Сергей, Белоус Сергей, Брюхов Илья, Геловани Алексей, Бычков Богдан, Сорокин Станислав, Кулиш Станислав