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Верес - Кремень 2:1. Формула победы - характер, стандарты и отсутствие слабого звена

Первая лига
(3 голосов)

Защитник гостей Зубков забрал титул антигероя

Верес - Кремень 2:1. Формула победы - характер, стандарты и отсутствие слабого звена
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч пятого тура свел в битве две равные команды нынешнего сезона ПФЛ. "Кремень" и "Верес" достаточно неплохо смогли стартовать и шли в верхней части таблицы. Даже самые внимательные зрители не смогли бы сходу назвать однозначного фаворита, а значит - игра ожидалась, как минимум, интересной.

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Весь первый тайм "Кремень" хотел доказать одну вещь - необязательно владеть инициативой, чтобы одерживать победу. Команда Головко - гости дружелюбные и они не стали мешать хозяевам большую часть времени владеть мячом. Они же сделали ставку на игру в защите, прессинг и контратаки. Тактика оказалась выиграшной и именно "Кремень" открыл счет в матче - наконец-то удалось снять проклятие Кулишу, который забил свой первый гол в сезоне.

Кто знает, как сложилась бы судьба встречи, не пропусти гости на последних минутах тайма. Футболисты Головко достойно держали оборону, однако глупейший фол Зубкова в штрафной приравнял все старания к нулю - пенальти. Сергийчук без проблем развел мяч и вратаря по разным углам, забив гол в раздевалку. Скорее всего, это сломало "Кремень" психологически. Во втором тайме хозяева доминировали целиком и полность, создав два-три стопроцентных момента. Штанги изо всех сил сохраняли интригу, но и они дрогнули. Идеально разыгранный угловой позволил Гончаренко вывести свою команду вперед.

Окончательно похоронил шансы "Кремня" тот, кто уже успел отличиться со знаком минус. Зубков к привезеному пенальти, решил еще и досрочно покинуть пределы поля - красная карточка защитника расставила все точки над "і". "Верес" уже своего не отдал и вполне справедливо забрал три очка. Победа сегодня осталась за командой, которая не имела в своем составе слабого звена, а также не сломалась после пропущенного.

Первая Лига, 5-й тур
"Верес" - "Кремень" 2:1
Голы: Сергийчук Михаил 45 (п), Гончаренко Роман 61 - Кулиш Станислав 23
"Верес": Когут Богдан, Солдат Игорь, Мирошник Роман, Гончаренко Роман, Немчанинов Дмитрий, Полулях Никита, Петько Сергей, Дахновский Виталий, Гегедош Роберт, Пасич Геннадий, Сергийчук Михаил
"Кремень": Олейник Андрей, Мягков Павел, Зубков Руслан, Курелех Валерий, Чеботаев Сергей, Белоус Сергей, Брюхов Илья, Геловани Алексей, Бычков Богдан, Сорокин Станислав, Кулиш Станислав

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В статье: Кремень (Кременчуг) Верес (Ровно)
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Комментарии (3)
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kremenmen (Kremenchug)
06.10.2020 в 17:37
Пеналя и близко не было,вторая жёлтая нашему ни за что,судьи и эти долбаные бендеры рулят,а мы терпим, очень жаль болел ,это НЕ ФУТБОЛ!
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+1
-1
Cheltenham (Ровно)
06.10.2020 в 17:47
За поребрик вата
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0
-1
kremenmen (Kremenchug)
06.10.2020 в 17:32
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0
0


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