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Верес - Кремень: смотреть онлайн, видеотрансляция
Продолжит ли команда Головко побеждать?
Достаточно непредсказуемый матч, в котором сыграют две примерно равные команды. "Кремень" на три очка опережает соперника, проведя на одну игру больше. В перспективе, "Верес" сможет сегодня догнать в таблице команду Головка.
Первая Лига, 5-й тур
"Верес" 15:00 "Кремень"
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