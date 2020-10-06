Верес - Кремень: смотреть онлайн, видеотрансляция

Достаточно непредсказуемый матч, в котором сыграют две примерно равные команды. "Кремень" на три очка опережает соперника, проведя на одну игру больше. В перспективе, "Верес" сможет сегодня догнать в таблице команду Головка.

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Первая Лига, 5-й тур

"Верес" 15:00 "Кремень"