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Верес - Кремень: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
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Продолжит ли команда Головко побеждать?

Верес - Кремень: смотреть онлайн, видеотрансляция
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Достаточно непредсказуемый матч, в котором сыграют две примерно равные команды. "Кремень" на три очка опережает соперника, проведя на одну игру больше. В перспективе, "Верес" сможет сегодня догнать в таблице команду Головка.

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Первая Лига, 5-й тур
"Верес" 15:00 "Кремень"

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В статье: Кремень (Кременчуг) Верес (Ровно)
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