Первая лига
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Таврия оживает, а лидеры Первой лиги теряют очки - Украина футбольная
Итоги обеих лиг ПФЛ
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" выйдет в эфир завтра, 8 октября, на телеканале XSPORT в 00:10 и проанализирует туры в ПФЛ - Первой и Второй лигах.
Эксперт - футбольный специалист Виктор Догадайло.
В выпуске:
- Лидеры теряют, их конкуренты - набирают;
- Три пенальти и удаление в Луцке, "Верес" набирает ход;
- Вторая лига: "Эпицентр" уступает, "Таврия" продолжает удивлять.
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Источник:ПФЛ
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