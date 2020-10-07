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Таврия оживает, а лидеры Первой лиги теряют очки - Украина футбольная

Первая лига
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Итоги обеих лиг ПФЛ

Таврия оживает, а лидеры Первой лиги теряют очки - Украина футбольная
Новина українською

Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" выйдет в эфир завтра, 8 октября, на телеканале XSPORT в 00:10 и проанализирует туры в ПФЛ - Первой и Второй лигах.

Эксперт - футбольный специалист Виктор Догадайло.

В выпуске:

  • Лидеры теряют, их конкуренты - набирают;
  • Три пенальти и удаление в Луцке, "Верес" набирает ход;
  • Вторая лига: "Эпицентр" уступает, "Таврия" продолжает удивлять.
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В статье: Первая лига Вторая лига Виктор Догадайло ПФЛ Украина футбольная Таврия (Новотроицкое) Таврия (Симферополь)
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Источник:
ПФЛ

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