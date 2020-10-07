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Матч ВПК-Агро – Верес перенесен. В составе хозяев 13 игроков заразились коронавирусом
Клуб из Шевченковки пропускает уже второй тур подряд
Матч 6-го тура
В составе хозяев 13 игроков заразились коронавирусом, что и послужило причиной переноса поединка.
Ранее ПФЛ перенесла матч "ВПК-Агро" против "Оболони" по той же причине.
Напомним, что после четырех сыгранных матчей команда из Шевченковки идет на 11-м месте в Первой лиге.
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Источник:Официальный сайт ВПК-Агро
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