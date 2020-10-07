Матч ВПК-Агро – Верес перенесен. В составе хозяев 13 игроков заразились коронавирусом

Матч 6-го тура Первой Лиги "ВПК-Агро" – "Верес", который должен был состояться в воскресенье 11 октября, перенесен на более поздний срок.

В составе хозяев 13 игроков заразились коронавирусом, что и послужило причиной переноса поединка.

Ранее ПФЛ перенесла матч "ВПК-Агро" против "Оболони" по той же причине.

Напомним, что после четырех сыгранных матчей команда из Шевченковки идет на 11-м месте в Первой лиге.