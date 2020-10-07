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Матч ВПК-Агро – Верес перенесен. В составе хозяев 13 игроков заразились коронавирусом

Первая лига
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Клуб из Шевченковки пропускает уже второй тур подряд

Матч ВПК-Агро – Верес перенесен. В составе хозяев 13 игроков заразились коронавирусом
Новина українською

Матч 6-го тура Первой Лиги "ВПК-Агро" – "Верес", который должен был состояться в воскресенье 11 октября, перенесен на более поздний срок.

В составе хозяев 13 игроков заразились коронавирусом, что и послужило причиной переноса поединка.

Ранее ПФЛ перенесла матч "ВПК-Агро" против "Оболони" по той же причине.

Напомним, что после четырех сыгранных матчей команда из Шевченковки идет на 11-м месте в Первой лиге.

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В статье: Верес (Ровно) ВПК-Агро (Шевченковка)
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