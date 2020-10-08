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Вице-президент Агробизнеса Донец баллотируется в горсовет Волочиска

Первая лига
(1 голосов)

Выборы, выборы

Вице-президент Агробизнеса Донец баллотируется в горсовет Волочиска
Новина українською

Экс-футболист, а ныне вице-президент перволиговского "Агробизнеса" Андрей Донец решил пойти в политику.

Функционер будет баллотироваться в городской совет Волочиска от партии "За конкретні справи".

В своей предвыборной программе Донец делает упор на развитие в городе физкультуры и спорта.

Отметим, что именно уроженцем Волочиска является Донец, который за свою профессиаональную карьеру поиграл за ряд украинских клубов, в том числе за "Карпаты", "Черноморец", "Таврию", "Закарпатье" и другие.

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В статье: Андрей Донец Агробизнес (Волочиск)
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