Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вице-президент Агробизнеса Донец баллотируется в горсовет Волочиска
Выборы, выборы
Экс-футболист, а ныне вице-президент перволиговского "
Функционер будет баллотироваться в городской совет Волочиска от партии "За конкретні справи".
В своей предвыборной программе Донец делает упор на развитие в городе физкультуры и спорта.
Отметим, что именно уроженцем Волочиска является Донец, который за свою профессиаональную карьеру поиграл за ряд украинских клубов, в том числе за "Карпаты", "Черноморец", "Таврию", "Закарпатье" и другие.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:facebook
Популярное сейчас
- The Athletic: Манчестер Сити три раза безуспешно пытался продать Зинченко
- Луческу не хотел видеть в Динамо Костевича и Клейтона - источник
- "Большая легенда, большое уважение". Лидеры сборной Франции сфотографировались с Шевченко
- Минус два у Олимпика, полноценный трансфер Мариуполя. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО
- Коронавирус спас Артема Кравца от развода с его невероятной женой
Новости по теме
- 23:20 Украинские Вице-президент Агробизнеса: Некоторые клубы спекулируют ситуацией. Футбольные клубы должны играть в футбол
- 18:11 Украинские Кубок Украины. Агробизнес вырывает победу в областном дерби на последних минутах
- 13:48 Украинские Родственники в России - хорошо, но не фото с символикой агрессора. Коуч Агробизнеса - о скандале с Сикорским
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...