Вице-президент Агробизнеса Донец баллотируется в горсовет Волочиска

Экс-футболист, а ныне вице-президент перволиговского " Агробизнеса " Андрей Донец решил пойти в политику.

Функционер будет баллотироваться в городской совет Волочиска от партии "За конкретні справи".

В своей предвыборной программе Донец делает упор на развитие в городе физкультуры и спорта.

Отметим, что именно уроженцем Волочиска является Донец, который за свою профессиаональную карьеру поиграл за ряд украинских клубов, в том числе за "Карпаты", "Черноморец", "Таврию", "Закарпатье" и другие.