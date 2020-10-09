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Вспышка коронавируса в Первой лиге: помимо ВПК-Агро проблемы у Кристалла

Первая лига
(1 голосов)

В команде с Магдалиновки болеют и тренеры

Вспышка коронавируса в Первой лиге: помимо ВПК-Агро проблемы у Кристалла
Новина українською

Херсонский "Кристалл" может не сыграть матч 6 тура Первой лиги с "Волынью", информирует meta-ratings.com.ua.

В команде коронавирусом заразились еще 3 футболиста и сейчас в распоряжении нового главного тренера Сергея Валяева осталось 15 игроков.

Результаты еще нескольких тестов будут известны 9 октября и только тогда будет ясно, состоится ли в воскресенье матч 6 тура.

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В другой команде Первой лиги, "ВПК-Агро", после вспышки коронавируса на самоизоляции продолжают оставаться 13 футболистов.

Есть больные и среди тренеров. 9 октября команда из Магдалиновки планирует сдать повторные тесты. Поединок 6 тура "ВПК-Агро" - "Верес" ранее был перенесен.

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В статье: Сергей Валяев Первая лига ВПК-Агро (Шевченковка) Кристалл (Херсон)
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Источник:
meta-ratings

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Комментарии (2)
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Микко82 (Херсон)
09.10.2020 в 09:02
Початок сезону в пердиві "кращим" і не придумаєш.
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Бэркамп (Херсон)
09.10.2020 в 08:48
Других проблем у кристалла не было
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