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Вспышка коронавируса в Первой лиге: помимо ВПК-Агро проблемы у Кристалла
В команде с Магдалиновки болеют и тренеры
Херсонский "
В команде коронавирусом заразились еще 3 футболиста и сейчас в распоряжении нового главного тренера Сергея Валяева осталось 15 игроков.
Результаты еще нескольких тестов будут известны 9 октября и только тогда будет ясно, состоится ли в воскресенье матч 6 тура.
В другой команде Первой лиги, "ВПК-Агро", после вспышки коронавируса на самоизоляции продолжают оставаться 13 футболистов.
Есть больные и среди тренеров. 9 октября команда из Магдалиновки планирует сдать повторные тесты. Поединок 6 тура "ВПК-Агро" - "Верес" ранее был перенесен.
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