Никто не желает на лидерское место, анонс 6-го тура Первой лиги

Никто из пары лидеров в прошлом туре не выиграл, что позволило стать первым в таблице по потерянным очкам "Горняку-Спорту". Все еще на самоизоляции "ВПК-Агро", матч магдалиновцев с ровенским "Вересом" перенесен.

Центральный матч тура

"Металлист 1925" - "Альянс". В пятом туре матч с участием харьковчан также был вынесенным на день раньше остальных игр тура. Но пробить "Полесье" подопечные Валерия Кривенцова так и не смогли, потеряв возможность единолично возглавить таблицу. "Альянс" в прошлом туре отдыхал, так как должен был встречаться с "Кристаллом", в составе которого есть заболевшие. В случае победы команда Ярошенко сможет подобраться к МХ 1925 на минимальное расстояние, но не думаю, что это случится. (Артур Кисляченко)

Буквально за сутки до матча стало известно, что он не состоится по причине 14 заболевших в составе "Альянса"!

Не пропустите

"Полесье" - "Черноморец". На поле стадиона "Юбилейный" сыграют две непобедимые в этом сезоне команды. Одесситы пока что лишь дважды теряли очки, что позволяет им идти на вершине. Да, дышит в спину "Металлист 1925", не хочет отставать "Горняк-Спорт", но это не должно портить настроение фанатам "моряков" после неплохо старта сезона. Впереди очень непростой выезд к команде, которая редко пропускает и не любит делиться очками в родных стенах. Равная игра, в которой опыт гостей может сыграть ключевую роль. (Георгий Грошев)

Еще у одного фаворита примет экзамен на профпригодность житомирское "Полесье". По качеству игры в Харькове команда Шищенко очень понравилась и даже может сетовать на упущенные возможности для набора трех очков. "Черноморец" провел неплохой первый тайм в Ивано-Франковске, но после перерыва напоминал бледную тень себя же. Пока что стабильности команде Ковальца не хватает, а легко в Буче точно не будет. (Артур Кисляченко)

"Нива" - "Оболонь". Перед началом сезона могло показаться, что "Оболонь" будет бороться за выход в УПЛ, а "Нива" как новичок лиги будет "ползти улиткой" в концовке таблицы. Получилось иначе - обе команды в нижней части таблицы, еще и тернополяне на один пункт опережают киевлян. Матч пропустят дисквалифицированные игрок "Оболони" Александр Голиков и "Нивы" - Андрей Ризнык. (Тарас Вархоляк)

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"Николаев" - "Горняк-Спорт". После того, как "Горняк-Спорт" в середине прошлого сезона возглавил Игорь Жабченко, команда сумела серьезно улучшить свои результаты. Да, после предшественников нужно было многое исправлять, но сейчас тренерская работа наставника дает свой результат. Представители полтавской области по потерянным очкам - единоличный лидер. Они научились играть не только дома, но и на вызде и точно захотят продолжить удачную серию. Вот только хватит ли у них сил затопить "корабел" в их бухте? Многие из Николаева с трудом уносят ноги. (Георгий Грошев)

"Кристалл" - "Волынь". Херсонский клуб возвращается к игре уже с новым тренером, Сергей Валяев в своем дебютном матче в должности сыграет с подопечными Василия Сачко, которые, наконец, добыли первую в сезоне победу. Пусть обыграть "Агробизнес" (2:1) удалось лишь с двумя пенальти, но и это повод для радости. Сложно предположить в каком функциональном состоянии подходят к игре хозяева, так что не жду для "Кристалла" положительного результата. Тем более до последнего момента не было ясно наберет ли "Кристалл" необходимый минимум игроков для участия в поединке... (Артур Кисляченко)

"Агробизнес" - "Авангард". Волочиск принимает краматорскую команду на фоне неудач обоих в предыдущем туре. Потому нужно реабилитироваться - особенно команде Александра Чижевского, которая является фаворитом и будет играть на своем поле. Матч пропустит по одному футболисту в каждой команде: у "Авангарда" не сыграет Сергей Майборода, а у "Агробизнеса" - Сергей Косовский. (Тарас Вархоляк)

Победы дома и поражения на выезде - пока ребята Чижевского идут по такому малоперспективному графику. Причем ни в Луцке, ни особенно в Харькове "Агробизнес" не выглядел безнадежным, решили судьбу тех поединков мелочи. Против молодого "Авангарда" терять очки волочисцы просто не имеют права, тем более, что у гостей не сыграет форвард Сергей Майборода, что сужает и без того неширокий кадровый потенциал в атаке. (Артур Кисляченко)

"Кремень" - "Прикарпатье". Команда Головко не отличается стабильностью в текущем сезоне. После отличной игры против "Оболони", они вполне заслуженно проиграли на выезде "Вересу". Причем, отдали победный матч, в котором провели идеальный первый тайм. Домашняя игра против "Прикарпатья", которое еще не побеждало, отличный шанс вернуть уверенность, а также порадовать родных болельщиков. Все в ногах футболистов. (Георгий Грошев)

Франковцы в этом сезоне еще не побеждали. У команды вторая самая слабая атака в лиге. Но с недавних пор начинает "выздоравливать" и набрала очки даже с грозным "Черноморцем". Зато "Кремень" Александра Головко лихорадит - то победа, то поражение. Дуэль расставит точки над "и", а у обеих команд есть по одной дисквалификационной потере: у хозяев - Руслан Зубков, а у гостей - Роман Барчук (Тарас Вархоляк)