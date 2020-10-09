Матч 6 тура Первой лиги перенесут: 14 игроков под подозрением инфицирования COVID-19

Матч "Альянса" и "Металлиста 1925" в 6 туре Первой лиги будет перенесен из-за вспышки коронавируса у хозяев, сообщает Sport Arena.

Под подозрением на COVID-19 - 14 футболистов и 4 сотрудника клуба с Липовой Долины.

Таким образом, будет перенесен второй матч "Альянса" в новом сезоне: в 5 туре его встреча с "Кристаллом" отложили из-за коронавируса в херсонском клубе.

"Металлист 1925" набрал 11 очков в стартовых 5 матчах и занимает второе место в таблице. "Альянс" - на пятой строчке.

В 6 туре Первой лиги не состоится вовремя матч ВПК-Агро и Вереса - из-за вспышки коронавируса у хозяев.