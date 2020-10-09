Верес просматривает полузащитника из Узбекистана

Ровенский " Верес " просматривает узбекского полузащитника Джавохира Сохибова.

На данный момент 25-летний футболист пребывает в расположении украинского клуба и тренируется с командой.

В течение карьеры Сохибов выступал за "Пахтакор", "Металлург" Бекабад, "Согдиану", "Локомотив" Ташкент и "Турон".

Также хавбек провел 14 матчей за сборную Узбекистана (последний раз вызывался в марче 2018) и в 2015-м году в составе молодежной сборной Узбекистана сыграл на чемпионате мира.