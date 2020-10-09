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Верес просматривает полузащитника из Узбекистана

Первая лига
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Джавохир Сохибов тренируется с командой

Верес просматривает полузащитника из Узбекистана
Новина українською

Ровенский "Верес" просматривает узбекского полузащитника Джавохира Сохибова.

На данный момент 25-летний футболист пребывает в расположении украинского клуба и тренируется с командой.

В течение карьеры Сохибов выступал за "Пахтакор", "Металлург" Бекабад, "Согдиану", "Локомотив" Ташкент и "Турон".

Также хавбек провел 14 матчей за сборную Узбекистана (последний раз вызывался в марче 2018) и в 2015-м году в составе молодежной сборной Узбекистана сыграл на чемпионате мира.

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В статье: Верес (Ровно) Джавохир Сохибов
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Источник:
НК Верес

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