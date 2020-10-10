Тернопольская Нива объявила об уходе главного тренера

Тернопольская "Нива" осталась без главного тренера. Команду покинул Василий Малик.

По данным официального сайта клуба, главная причина - состояние здоровья наставника. Исполняющим обязанности главного тренера стал Игорь Билан.

Малик работал с "Нивой" с января 2019-го года. В прошлом сезоне занял первое место во второй лиге, после чего получил звание лучшего тренера.

В первой лиге за пять туров "Нива" набрала четыре очка.