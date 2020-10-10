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Тернопольская Нива объявила об уходе главного тренера
По состоянию здоровья
Тернопольская "Нива" осталась без главного тренера. Команду покинул Василий Малик.
По данным официального сайта клуба, главная причина - состояние здоровья наставника. Исполняющим обязанности главного тренера стал Игорь Билан.
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Малик работал с "Нивой" с января 2019-го года. В прошлом сезоне занял первое место во второй лиге, после чего получил звание лучшего тренера.
В первой лиге за пять туров "Нива" набрала четыре очка.
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Источник:ФК "Нива"
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Комментарии (5)
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Усе буде добре (Київ)
10.10.2020 в 20:32
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armik (Киев)
10.10.2020 в 20:02
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енгельс гассанович (Тернопіль)
10.10.2020 в 20:41
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armik (Киев)
10.10.2020 в 21:03
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skala stryj (Стрий)
10.10.2020 в 21:37
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