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Тернопольская Нива объявила об уходе главного тренера

Первая лига
(2 голосов)

По состоянию здоровья

Тернопольская Нива объявила об уходе главного тренера
UA-Футбол
Новина українською

Тернопольская "Нива" осталась без главного тренера. Команду покинул Василий Малик.

По данным официального сайта клуба, главная причина - состояние здоровья наставника. Исполняющим обязанности главного тренера стал Игорь Билан.

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Малик работал с "Нивой" с января 2019-го года. В прошлом сезоне занял первое место во второй лиге, после чего получил звание лучшего тренера.

В первой лиге за пять туров "Нива" набрала четыре очка.

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В статье: Василь Малик Нива (Тернополь)
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Источник:
ФК "Нива"

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Комментарии (5)
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Усе буде добре (Київ)
10.10.2020 в 20:32
Слава Богу, що живий. А то такий заголовок, що подумалося, що відійшов у засвіти.
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armik (Киев)
10.10.2020 в 20:02
Команда разбежалась и тренеру оставаться со сборищем свободных агентов тоже не камефлю. Небось уже забыл когда получал зарплату.
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-1
енгельс гассанович (Тернопіль)
10.10.2020 в 20:41
Армєєц ти балабол. Ти запитував в нього коли він отримував зарплату? Хто розбігся? Конкретно по прізвищах.
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armik (Киев)
10.10.2020 в 21:03
Козлина, если ты не в курсе об изменениях в составе, какого хрена изображает из себя болельщика команды?Подозреваю, что ты и есть тот самый аферист Рубай, которому команда нужна исключительно для дерибана.
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skala stryj (Стрий)
10.10.2020 в 21:37
Я розмовляв в суботу перед грою в Горішніх Плавнях. Грошей немає. Зарплати мінімальні і навіть по цій зарплаті заборгованість.
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