Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полесье - Черноморец: смотреть онлайн, видеотрансляция
Центральный матч тура, из оставшихся
В Буче на местном стадионе "Юбилейный" состоится один из наиболее интригующих поединков 6-го тура Первой лиги.
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