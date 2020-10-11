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Нива - Оболонь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(2 голосов)

Тернопольский клуб остался без тренера

Нива - Оболонь: смотреть онлайн, видеотрансляция
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

В гости к "Ниве" приезжает "Оболонь". "Пивовары" очень тяжело входят в нынешний сезон и давно хотят улучшить результаты. У Тернополя свои проблемы - клуб остался без главного тренера, так как вчера покинул "Ниву" Василий Малик.

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Первая Лига, 6-й тур
"Нива" 15:00 "Оболонь"

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В статье: Первая лига Оболонь (Киев) Нива (Тернополь)
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