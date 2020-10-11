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Нива - Оболонь: смотреть онлайн, видеотрансляция
Тернопольский клуб остался без тренера
В гости к "Ниве" приезжает "Оболонь". "Пивовары" очень тяжело входят в нынешний сезон и давно хотят улучшить результаты. У Тернополя свои проблемы - клуб остался без главного тренера, так как вчера покинул "Ниву" Василий Малик.
Первая Лига, 6-й тур
"Нива" 15:00 "Оболонь"
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