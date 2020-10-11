Первая Лига. Нива обыгрывает Оболонь на своем поле

За сутки до начала матча стало известно, что "Нива" осталась без главного тренера. Василий Малик, с именем которого связывают последние успехи тернопольского клуба, решил оставить свой пост. Официальная причина, которая появилась на сайте клубе - проблемы со здоровьем. Роль временного штурмана была уготована Игорю Белану.

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Свои проблемы были и у "Оболони". Команда, которая долгое время в прошлом сезоне боролась за попадание в тройку, в этом успела добыть лишь одну победу в трех турах. Временами "пивовары" смотрелись неплохо, но они все еще пребывают в поиске стабильности.

Ход матча можно было предсказать еще до стартового свистка. Тернопольский коллектив продолжил делать ставку на дисциплину в обороне, а также на быстрые контраатаки. Зачем придумывать велосипед, даже если с ними работает новый тренер. Несколько раз футболисты хозяева выбегали в опасные атаки, но сказывалось отсутсвие класса во время завершающей стадии. "Оболонь" же в гостях действовала уверено, забрала себя мяч и решила играть первым номером. Если в первом тайме "пивоварам" отличиться мешал Механив, а однажды на пути мяча появилась штанга, то буквально на старте второго они своего добились - Игорь Мединский завершил атаку своей команды.

После забитого "Оболонь" должна была стать более уверенной, однако бежать вперед и добивать соперника они не торопились. За пассивность в середине второго тайма они и поплатились - Волохатый смог ударно завершить одну из атак "Нивы", тем самым сравняв счет. 20 последних минут представители киевской области провели в атаке, однако хозяева отдавать бал не захотели. Более того, за 30 секунд до конца основного времени Демченко оказался один в штрафной и смог идеально пробить после прострела Дворовенка - 2:1 и безумные эмоции комментатора. Даже несмотря на компенсированные минуты, "пивовары" забить уже не смогли. Минимальная победа "Нивы", которую пришлось выстрадать.

Первая Лига, 6-й тур

"Нива" - "Оболонь" 2:1

Гол: Волохатый Роман 72, Демченко Александр 89 - Мединский Игорь 48

"Нива": Механив Максим, Процев Максим, Хохлов Вадим, Демчук Максим, Вовченко Семен, Мороз Тарас, Малащук Андрей (Демченко Александр 83), Зинкевич Алексей, Бедный Мирон, Гатала Игорь, Волохатый Роман

'Оболонь': Федоровский Назарий, Майданевич Алексей, Терехов Артем, Белый Василий, Безуглый Никита, Покотилюк Максим, Савченко Алексей, Загальский Игорь, Бровченко Юрий, Мединский Игорь, Матяж Иван