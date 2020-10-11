Первая лига. Николаев издевается над Горняком-Спортом

Гости здорово начали матч, но открыв счет, не сумели развинуть свой успех. А вот на хозяев пропущенный гол подействовал, словно красный цвет на быка. Подопечные Близнюка сыграли красиво и результативно.

Отчетный поединок лучше начали гости, которые явно сделали ставку на быстрый мяч. Травма защитника "корабелов" Ляшевского среди прочего поспособствовала тому, что "горнякам" удалось добиться желаемого. Уже на двадцатой минуте быстрый прорыв гостей увенчался заработанным пенальти, который реализовал Юрий Батюшин. Правда очень быстро "Николаеву" удалось восстановить статус-кво, Вадим Яворский собрал на себе нескольких защитников, но умудрился сделать прострел на пустой угол, который замкнул Сергей Кравченко.

Прошло всего лишь три минуты и подопечные Ильи Близнюка вышли вперед, Кулинич навесил справа, а Руслан Паламар ударом головой точно замкнул эту подачу. В дальнейшем команды играли в открытую и еще несколько раз могли огорчить друг друга. Но удаление Алексея Збуня в концовке первого тайма нарушило равновесие. Ульянов в том эпизоде получил желтую карточку и остался на поле, а значит выигрывавшие хозяева продолжили матч в большинстве.

Уже в дебюте второго тайма дальнейшее сопротивление подопечных Жабченко превратилось в формальность. Очень быстро "Николаев" использовал разреженное пространство в обороне соперника - Парцвания нашел на левом фланге Попова, тот прострелил на Паламаря и Руслан в касание отправил мяч в сетку, оформив дубль. Буквально через четыре минуты уже Охрончук сотворил мини-шедевр. Отобрав мяч у соперника в центре, хавбек "корабелов" пробросил двоих соперников и прошел их обоих на скорости, а затем первым же касанием пробил в дальний угол по дуге, не став сближаться с вратарем.

Гол-красавец Сергея Кравченко в "девятку" стал предпоследним гвоздем в гроб "Горняка-Спорта", который в этом матче присутствовал на поле по сути только первые двадцать минут. Последний вбил едва вышедший на замену Назарий Мельничук, обыгравшийся с Яворским. Намного лучше выглядели хозяева, которые добыли закономерную победу и с девятью очками поднялись на четвертое место. "Горняк-Спорт" потерпел первое поражение в сезоне, но пока остается в тройке лучших.

Николаев - Горняк-Спорт 6:1 (2:1)

Голы: Кравченко (24, 72), Паламар (27, 50), Охрончук (54), Мельничук (83) - Батюшин (20 пен)

Николаев: Лободров, Парцвания (Порох 55), Кушниренко, Ляшевский (Кулинич 18), Ульянов, Охрончук (Одарюк 87), Витенчук, Попов (Мельничук 81), Паламар (Сула 75), Кравченко (Прядун 87), Яворский.

Горняк-Спорт: Ситников, Суханов (Шопин 67), Калугин, Карась, Герт, Батюшин (Чередниченко 60), Петрусенко, Мурза (Гоменко 70), Чепелюк, Герасимец (Твердохлеб Е. 61), Збунь.

Предупреждения: Кушниренко (29), Ульянов (43) - Чепелюк (87)

Удаление: Збунь (43)