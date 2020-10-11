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Кристалл - Волынь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
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Увидит ли Херсон первую победу?

Кристалл - Волынь: смотреть онлайн, видеотрансляция
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Василий Сачко лишь на прошлой неделе смог добыть первую победу в качестве тренера "Волыни" в ПФЛ. У "Кристала" дела еще хуже - четыре поражения в четырех матчах. Может пятая попытка будет успешнее?

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Первая Лига, 6-й тур
"Кристалл" 15:30 "Волынь"

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В статье: Волынь (Луцк) Первая лига Кристалл (Херсон)
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