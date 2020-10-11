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Кристалл - Волынь: смотреть онлайн, видеотрансляция
Увидит ли Херсон первую победу?
Василий Сачко лишь на прошлой неделе смог добыть первую победу в качестве тренера "Волыни" в ПФЛ. У "Кристала" дела еще хуже - четыре поражения в четырех матчах. Может пятая попытка будет успешнее?
Первая Лига, 6-й тур
"Кристалл" 15:30 "Волынь"
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