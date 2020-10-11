Первая Лига. Сикорский приносит победу Волыни

Лишь три команды первой лиги в этом сезоне еще не побеждали. "Кристалл" входит в этот клуб неудачников. Более того, херсонский коллектив в принципе еще не набирал очки, благодаря чему единолично возглавил турнирную таблицу с её конца. "Волынь" пока что также болельщиков не радует. Василий Сачко, принявший клуб перед стартом сезона, лишь на прошлых выходных отпраздновал первую викторию. Не густо, как для одного из фаворитов не только на пьедестал, но и на победу в турнире в целом.

Статус фаворита вынуждал "Волынь" играть первым номером. Стоит признаться, смотрелись они гораздо уверенее соперника и лишь благодаря удачному стечению обстоятельств, счет не был открыт в первом тайме. Несколько раз удачно играл Герасименко, в остальном же гости не очень уверенно действовали в завершении.

Ключевой эпизод противостояния случился во второй части поединка. После нарушения правил в штрафной "Кристалла", арбитр указал на точку. Сикорский, не так давно переехавший на запад Украины, по традиции подошел к мячу и нанес точный удар. Последние три гола Игорь забил именно с пенальти. Голы с игры все еще находятся в ожидании.

Атаковал ли "Кристалл"? "Кристалл" точно старался. Команде пока что очень непросто даются выступления в первой лиги, но ругать их за отсутствие желания ни у кого язык не повернется. И в первом, и во втором таймах они несколько раз опасно выходили в атаки, однако предложить что-то конкретное они так и не смогли. Отдельно отметим, что арбитр даже отменил гол хозяев уже после перерыва.

"Волынь" побеждает во втором туре подряд, доказывая, что пациент скорее жив. Пока что три очка даются не очень просто, но позитивный вектор отметить нужно. Основные конкуренты на старте смогли оторваться, однако луцкий клуб еще даст бой многим. По крайней мере, все ресурсы для этого есть.

Первая Лига, 6-й тур

"Кристалл" - "Волынь" 0:1

Гол: Сикорский Игорь 61 (п)

"Кристалл": Герасименко Ярослав, Крутин Максим, Жовтюк Николай, Малыш Станислав-Нури, Карась Никита, Бородай Владислав, Кучер Владимир, Ольховиков Максим, Семенина Игорь, Гливый Иван, Барладай Андрей

"Волынь": Леванидов Владислав, Симинин Сергей, Войтиховський Максим, Болденков Валерий, Цюпа Иван, Приймак Владислав, Рябов Артур, Кизилатеш Джемаль, Протасов Евгений, Ляшенко Андрей, Сикорский Игорь