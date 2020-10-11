Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кремень - Прикарпатье: смотреть онлайн, видеотрансляция
Хороший шанс для хозяев вернуться на победный путь
В прошлом туре "Кремень" вполне заслуженно был обыгран "Вересом", что только сильнее мотивирует команду Головко вновь начать побеждать. В гости к ним пожалует "Прикарпатье", у которого очень сложно складывается текущий сезон.
Первая Лига, 6-й тур
"Кремень" 16:00 "Прикарпатье"
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Украина - Германия: разбор игры и аналитика
- Герой футбольного дня. Георгий Бущан
- Поражение Украины, лидерство Испании, слухи о Вернидубе. Главные новости за 10 октября
- Полесье - Черноморец. Новый дом, новый стиль - прогноз на матч Первой лиги
- Переболевший лейкемией и коронавирусом Синиша Михайлович зажигает на Танцах со звездами. ВИДЕО
- Молодой защитник Динамо сделал предложение своей очаровательной девушке. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...