Кремень - Прикарпатье: смотреть онлайн, видеотрансляция

В прошлом туре "Кремень" вполне заслуженно был обыгран "Вересом", что только сильнее мотивирует команду Головко вновь начать побеждать. В гости к ним пожалует "Прикарпатье", у которого очень сложно складывается текущий сезон.

Первая Лига, 6-й тур

"Кремень" 16:00 "Прикарпатье"