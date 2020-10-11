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Кремень - Прикарпатье: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Хороший шанс для хозяев вернуться на победный путь

Кремень - Прикарпатье: смотреть онлайн, видеотрансляция
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

В прошлом туре "Кремень" вполне заслуженно был обыгран "Вересом", что только сильнее мотивирует команду Головко вновь начать побеждать. В гости к ним пожалует "Прикарпатье", у которого очень сложно складывается текущий сезон.

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Первая Лига, 6-й тур
"Кремень" 16:00 "Прикарпатье"

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В статье: Первая лига Кремень (Кременчуг) Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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