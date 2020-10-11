Первая Лига. Дебютная победа Прикарпатья в этом сезоне

В прошлом туре "Кремень" вполне заслуженно был обыгран "Вересом", ведя в счете определенное время. Вряд ли Александр Головко был доволен своими игроками, которые второй тайм провели беззубо, практически не сумев ничего показать в созидании. В игре с "Прикарпатьем" он ждал от своей команды только победы.

Однако свои планы на эту игру были и у гостей. Представители западной Украины сознательно отдали мяч сопернику, но на контратаках действовали очень и очень опасно. Чего только стоит эпизод в конце первого тайма, когда Олейник помешал забить Цюцюре с убойной позиции. Вратарь "Кремня" выручил и на первых минутах второй половины, когда ключевым игроком эпизода был уже Вацеба.

"Кремень" действовал еще активнее, но в атаке они брали не качеством, а количеством. По числу ударов они точно превзошли соперника, но из опасного можно вспомнить лишь удар Луиза Фернандо после углового, а также хороший выстрел Кулиша. Этого оказалось мало, чтобы пробить Ивана Пицана. А вот "Прикарпатье" свой гол нашло. Позиционная атака привела к прострелу с правого фланга, который в касание сумел завершить Дитко. Слаженные действия всех игроков атаки гостей.

Головко пошел в ва-банк, решив последние минуты сыграть с тремя защитниками и, по сути, с шестью футболистами атаки. Грозно это будет выглядеть только в послематчевом протоколе, ведь к опасности дойти не удалось. "Кремень" второй тур подряд проигрывает и еще ниже опускается в таблице. Однако, по одному из физических футбольных законов - пока одна команда очки теряет, другая их обязательно находит. "Прикарпатье" впервые в сезоне побеждает и уже выбирается из опасной зоны.

Первая Лига, 6-й тур

"Кремень" - "Прикарпатье" 0:1

Гол: Дитко Роман 82

"Кремень": Олейник Андрей, Мягков Павел, Гонсалвес Антонио, Бородай Олег, Чеботаев Сергей, Белоус Сергей, Геловани Алексей, Луиз Фернандо, Бычков Богдан, Сорокин Станислав, Кулиш Станислав

"Прикарпатье": Пицан Иван, Кузьмин Роман, Сикач Николай, Воробчак Назарий, Волошинович Ростислав, Кохман Андрей, Семотюк Владислав, Мелинишин Сергей, Француз Василий, Вацеба Андрей, Цюцюра Василий