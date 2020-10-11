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Первая лига. Черноморец едва не терпит крушение в Буче, Полесье дальше идет без поражений

Первая лига
(1 голосов)

Снова спасает Ковбаса

Первая лига. Черноморец едва не терпит крушение в Буче, Полесье дальше идет без поражений
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Подопечные Сергея Ковальца вновь подсели физически в концовке, но вышедший со скамейки Артем Ковбаса спас их от поражения. "Полесье" снова надежно отработало у своих ворот, а также нашло свой шанс впереди, продолжив беспроигрышную серию.

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Сергей Шищенко не стал менять стартовый состав по сравнению с матчем против "Металлиста 1925" за одним исключением - справа в полузащите появился с первых минут не Андрей Понедельник, а Денис Галенков. У гостей также случилось одно изменение, вместо Олега Кожушко в атаке вышел Максим Брагару.

В первые полчаса команды не отметились серьезными моментами, начали активнее "моряки", затем инициативу перехватили номинальные хозяева. Но большинство атак "тушились" задолго до штрафных площадок, так что вратари по сути бездельничали. Наиболее реальный момент, чтобы все же открыть счет, имел Владислав Бугай перед самым уходом команд в раздевалку. Форвард "Черноморца" вышел один на один с вратарем и пробил в штангу, а отлетевший от нее мяч намертво забрал в руки Маханьков. Через несколько минут вратарь уже реально спас "Полесье" после удара Авагимяна с близкого расстояния, среагировав ногой.

В дебюте второго тайма, правда, забить удалось хозяевам. Андрей Ковалев подключил другого Андрея, Власюка, на левом фланге. Тот продвинулся с мячом, не был никем всречен и нанес классный удар в дальний угол низом, мяч затрепыхался в сетке!

Еще один сейв пришлось делать Маханькову после удара Виктора Лиховидько со штрафного, но голкипер хозяев снова справился без особых проблем. Сергей Ковалец бросил в бой свежие силы, выпустив Штогрина, Кожушко и Козака, а также заменил левого вингера Слинкина на Мельничука. Но все эти меры не имели результата, как и в Ивано-Франковске, концовку матча одесская команда провалила и не смогла создать что-либо опасное у ворот житомирян. Только в этот раз речь шла даже не о ничьей, а о минимальном поражении.

Тем не менее, спас положение для гостей выход на замену Артема Ковбасы, который на предпоследней компенсированной минуте откликнулся на навес партнера слева и головой прошил Маханькова.

"Полесье" с семьью очками поднялось на седьмое место, команда Шищенко все еще продолжает идти без поражений. У "Черноморца" на пять баллов больше.

Полесье - Черноморец 1:1 (0:0)
Гол: Власюк (50) - Ковбаса (90+4)
Полесье: Маханьков, Жук, Прокопчук, Швец, Власюк, Гавриленко (Тимошенко 90), Ковалев (Сильченко 67), Галенков (Трояновский 62), Савошко (Притиковский 75), Повалий (Тарануха 82), Галенко.
Черноморец: Варакута, Мартыненко, Поспелов, Лиховидько, Путря, Клименко, Валеев (Ковбаса 53), Слинкин (Мельничук 58), Авагимян (Козак А. 65), Брагару (Кожушко 54), Бугай (Штогрин 59).
Предупреждения: Гавриленко (35), Галенков (58), Сильченко (69) - Авагимян (62), Поспелов (90+3)

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В статье: Первая лига Черноморец (Одесса) Полесье (Житомир)
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Комментарии (6)
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Bastard (Одесса)
11.10.2020 в 17:30
так, Горняк влетел Николаеву подарив нам надежлу повисеть в топе. ждём матча харьковчан
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smelyj (Киев)
11.10.2020 в 17:24
ВАРАКУТА поодбывал номер,и будя...
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Lion Killer (Львів)
11.10.2020 в 17:07
Перша ліга. Чорноморець ледь не зазнає трощі(!!!!) в Бучі, Полісся далі йде без поразок Черговий геніальний заголовок. Чорноморець ледь не зазнає очерету (трощі)... Ось так. ХОч стій хоч падай.
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jnp49 (ОДЕССА)
11.10.2020 в 16:06
Надеюсь больше не увидеть в старте ЧЕРНОМОРЦА ВАЛЕЕВА, СЛИНКИНА, очень неубедителен БУГАЙ. Второй матч подряд голкипер "теряет" ворота и осложняет команде задачу. Впрочем игры как НЕ БЫЛО, так и НЕТ. А это уже серьёзные претензии к самому главному тренеру... Просто ЧУДОМ сегодня ЧЕРНОМОРЦУ удалось избежать поражения. Хотя вновь приходится констатировать тот факт, что в первом тайме не забили ДВА стопроцентных гола. Делайте выводы! Иначе вновь пролетим мимо повышения в классе...
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yalta99@rambler.ru (Москва)
11.10.2020 в 16:01
да уж..., начали за Здравие Чемпионат, а последние игры.., одни размышления.., пока "полоса" без выигрышей, продолжается...
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+1
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Bastard (Одесса)
11.10.2020 в 15:59
мда...
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