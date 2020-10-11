Первая лига. Тяжелая победа Агробизнеса над Авангардом

Волочиский "Агробизнес" одержал третью подряд домашнюю победу в сезоне, но была она точно тяжелее прочих. Лишь благодаря пенальти подопечные Чижевского дожали аутсайдера.

Потери своего капитана Романа Гагуна, который ушел в львовский "Рух", "Агробизнес" не заметил по причине слабости соперника. С первых же минут подопечные Чижевского захватили инициативу и начали создавать опасные моменты для взятия ворот Солдатенко. Правда в каждом случае не хватало буквально малости для гола.

У Алексея Городова с первых минут вышел в составе 16-летний хавбек Егор Гуничев, что едва ли не лучшим образом характеризует степень противодействия и реальность решения задач краматорским коллективом в столь непростом выезде в Волочиск. Однако за счет желания и морально-волевых качеств "Авангарду" удавалось удерживать свои ворота на замке долгое время.

Во втором тайме игроки "Агробизнеса" уже начали серьезно нервничать по поводу результата, что сказывалось на темпе их атак и степени их опасности. Также красноречиво говорят о нерве матча желтые карточки, получаемые игроками атаки хозяев в середине второй половины матча.

Прекрасный шанс все же открыть счет потерял Семенюк, который после сольного прохода попал в штангу ворот Солдатенко. И все же своего хозяева добились, пусть и при помощи пенальти. Руслан Черненко уверенно реализовал приговор, отправив голкипера и мяч по разным углам.

Третья кряду домашняя победа позволила "Агробизнесу" вплотную приблизиться к тройке лидеров. "Авангард" же остается в подвале таблицы с двумя очками.

Агробизнес - Авангард 1:0 (0:0)

Гол: Черненко (76 пен)

Агробизнес: Мозиль, Юхимович, Дидык, Когут Н. (Иванченко 87), Курыло, Слотюк, Семенюк (Пыско 89), Думанюк (Груша 70), Когут И., Черненко, Петров (Семенец 70).

Авангард: Солдатенко, Дяченко, Сидоренко, Ховбоша, Шинкаренко, Пограничный (Булгаков 58), Цыбульник, Сорокин, Сеницкий, Бондарь, Гуничев.

Предупреждения: Черненко (53), Петров (66) - Шинкаренко (47), Сорокин (68), Булгаков (75), Ховбоша (82)