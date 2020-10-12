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Неожиданный Николаев, Волынь набирает ход - Украина футбольная
Программа - сегодня ночью
В информационно-аналитической программе "Украина футбольная, которая выйдет в эфир 13 октября на телеканале XSPORT в 00:10, гостем будет заслуженный тренер Украины Анатолий Бузник.
В выпуске:
- Неожиданный разгром в Николаеве, тяжелая победа "Агробизнес";
- Первые победы "Нивы" и "Прикарпатье", "Волынь" набрала хода;
- Вторая лига закрученный сюжет в Группе "А", "Металл" не остановить.
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Источник:ПФЛ
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