  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Неожиданный Николаев, Волынь набирает ход - Украина футбольная
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Неожиданный Николаев, Волынь набирает ход - Украина футбольная

Первая лига
(1 голосов)

Программа - сегодня ночью

Неожиданный Николаев, Волынь набирает ход - Украина футбольная
Новина українською

В информационно-аналитической программе "Украина футбольная, которая выйдет в эфир 13 октября на телеканале XSPORT в 00:10, гостем будет заслуженный тренер Украины Анатолий Бузник.

В выпуске:

  • Неожиданный разгром в Николаеве, тяжелая победа "Агробизнес";
  • Первые победы "Нивы" и "Прикарпатье", "Волынь" набрала хода;
  • Вторая лига закрученный сюжет в Группе "А", "Металл" не остановить.
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Анатолий Бузник МФК Николаев Украина футбольная Агробизнес (Волочиск)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПФЛ

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...