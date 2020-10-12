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Гол тура и суперсэйв защитника. ВИДЕО как Николаев забил шесть голов Горняку-Спорт

Первая лига
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Смотреть видео обзор матча Николаев - Горняк-Спорт, 11.10.2020, Первая лига

Гол тура и суперсэйв защитника. ВИДЕО как Николаев забил шесть голов Горняку-Спорт
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Команда из Горишних Плавней могла возглавить турнирную таблицу Первой лиги, ведь в шестом туре "Черноморец" сыграл вничью с "Полесьем". И "Горняк-Спорт" очень активно начал игру с "Николаевом", выйдя вперед на 20-й минуте благодаря пенальти. При этом счет на тот момент мог быть уже 0:2, но Темур Парцвания каким-то чудом выбил мяч с линии ворот после удара Батюшина.

А потом "Николаев" сравнял и игра "Горняка-Спорт" совсем разладилась. Первый тайм завершился со счетом 2:1, а после перерыва хозяева забили еще четыре. Особенно эффектным вышел пятый мяч в исполнении Сергея Кравченко. Тот издалека забросил мяч в девятку после смещения с фланга. Победа позволила "Николаеву" вплотную приблизиться к тройке лидеров второго по рангу дивизиона.

Первая лига. 6-й тур
Николаев - Горняк-Спорт 6:1 (2:1)
Голы: Кравченко (24, 72), Паламар (27, 50), Охрончук (54), Мельничук (83) - Батюшин (20 пен)

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В статье: МФК Николаев Горняк-Спорт (Горишние Плавни)
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