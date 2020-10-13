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Илья Близнюк - лучший тренер тура в Первой лиге

Первая лига
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Разгромил команду Жабченко

Илья Близнюк - лучший тренер тура в Первой лиге
Новина українською

По итогам анализа очередного тура Первой лиги Всеукраинское объединение тренеров по футболу объявило лучшим наставником главного тренера МФК "Николаев" Илью Близнюка.

Его подопечные разгромили на своем поле «Горняк-Спорт» (6:1), нанеся соперникам самое крупное поражение за все шесть лет противостояний.

После сложного, но выигранного матча в Краматорске две смены в стартовом составе провел тренерский штаб николаевцев. Одарюка на месте флангового полузащитника сменил Попов, а фулбэка Кулинича - Ляшевский (он удачно вошел в игру против «Авангарда» со скамейки запасных, однако на этот раз нуждался в замене уже на 18-й минуте). Можно сказать, что МФК «Николаев» угадал с составом и тактикой.

Тренерский штаб «корабелов» наиграл тактику с тремя центральными защитниками, однако в матче с «Горняк-Спорт» выставил схему 4-2-3-1, приняв во внимание высокие и агрессивные фланги гостей. За исключением ранней замены, все остальные задумки сработали, а рокировки во время игры себя оправдали - «джокеры», в частности, причастны и к результативных комбинациям.

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В статье: Первая лига Илья Близнюк МФК Николаев
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Источник:
ВОТФ

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