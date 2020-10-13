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Илья Близнюк - лучший тренер тура в Первой лиге
Разгромил команду Жабченко
По итогам анализа очередного тура Первой лиги Всеукраинское объединение тренеров по футболу объявило лучшим наставником главного тренера МФК "
Его подопечные разгромили на своем поле «Горняк-Спорт» (6:1), нанеся соперникам самое крупное поражение за все шесть лет противостояний.
После сложного, но выигранного матча в Краматорске две смены в стартовом составе провел тренерский штаб николаевцев. Одарюка на месте флангового полузащитника сменил Попов, а фулбэка Кулинича - Ляшевский (он удачно вошел в игру против «Авангарда» со скамейки запасных, однако на этот раз нуждался в замене уже на 18-й минуте). Можно сказать, что МФК «Николаев» угадал с составом и тактикой.
Тренерский штаб «корабелов» наиграл тактику с тремя центральными защитниками, однако в матче с «Горняк-Спорт» выставил схему 4-2-3-1, приняв во внимание высокие и агрессивные фланги гостей. За исключением ранней замены, все остальные задумки сработали, а рокировки во время игры себя оправдали - «джокеры», в частности, причастны и к результативных комбинациям.
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