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Клуб Первой лиги обратился с требованием к президенту ПФЛ Каденко

Первая лига
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Действия арбитра решили не оставлять без внимания

Клуб Первой лиги обратился с требованием к президенту ПФЛ Каденко
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Руководство МФК "Кристалл" (Херсон) обратилось к президенту ПФЛ Александру Каденко с требованием всесторонне способствовать объективному и беспристрастному рассмотрению Комитетом арбитров УАФ действий главного арбитра матча 6 тура Первой лиги между "Кристаллом" и ФК "Волынь" (Луцк) Евгения Петренко.

Руководство клуба, футболисты, болельщики и фанаты МФК "Кристалл" возмущены решениями Евгения Петренко, которые привели к голу, забитому с безосновательно назначенного 11-метрового удара и отмененного, по непонятным причинам, гола Ивана Гливого, непосредственно повлияло на счет матча.

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Настоятельно просим Вас содействовать рассмотрению дела Комитетом арбитров и предоставлению им соответствующей оценки действиям Петренко, по уровню квалификации и беспристрастности.

Клуб Первой лиги обратился с требованием к президенту ПФЛ Каденко - изображение 1

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В статье: Волынь (Луцк) Первая лига Александр Каденко Евгений Петренко Кристалл (Херсон)
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Источник:
Кристал

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