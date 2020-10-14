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Клуб Первой лиги обратился с требованием к президенту ПФЛ Каденко
Действия арбитра решили не оставлять без внимания
Руководство МФК "
Руководство клуба, футболисты, болельщики и фанаты МФК "Кристалл" возмущены решениями Евгения Петренко, которые привели к голу, забитому с безосновательно назначенного 11-метрового удара и отмененного, по непонятным причинам, гола Ивана Гливого, непосредственно повлияло на счет матча.
Настоятельно просим Вас содействовать рассмотрению дела Комитетом арбитров и предоставлению им соответствующей оценки действиям Петренко, по уровню квалификации и беспристрастности.
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