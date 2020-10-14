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Верес заявил на Первую лигу блогера и телеведущего

Первая лига
(1 голосов)

Ждем дебюта

Верес заявил на Первую лигу блогера и телеведущего
Новина українською

Очередным новичком "Вереса" стал 30-летний блоггер, воспитанник ДЮСШ "Верес" - Дмитрий Поворознюк.

Контракт с ним рассчитан на год.

Ранее Дмитрий Поворознюк выступал за ДЮСШ "Верес" в ДЮФЛ, а также за любительские клубы из Ровно "Химик" и "Продторгобладнання".

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В статье: Верес (Ровно) Дмитрий Поворознюк
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Источник:
Верес

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