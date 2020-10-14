Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Верес заявил на Первую лигу блогера и телеведущего
Ждем дебюта
Очередным новичком "
Контракт с ним рассчитан на год.
Ранее Дмитрий Поворознюк выступал за ДЮСШ "Верес" в ДЮФЛ, а также за любительские клубы из Ровно "Химик" и "Продторгобладнання".
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Источник:Верес
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