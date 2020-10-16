Последний шанс Оболони, забьет ли Волынь наконец с игры - анонс матчей седьмого тура Первой лиги

В пятницу 16-го октября пройдет в полном объеме очередной тур второго по силе профессионального дивизиона страны. Вторая команда таблицы навестит шестую, а третья сыграет с пятой на своем поле. Также непростой выезд ожидает идущих четвертыми "корабелов". Одним словом - скучать точно не придется!

"Альянс" и "Полесье" не смогут сыграть из-за продолжающейся самоизоляции у ряда игроков липоводолинского клуба. Оставшиеся семь встреч седьмого тура должны состоятся в срок.

Центральные поединки 7-го тура

"Горняк-Спорт" - "Агробизнес". 1:6 в Николаеве - серьезный щелчок по амбициям горишнеплавненцев. Однако это тот случай, когда стоит говорить о своевременном уроке и дальше вряд ли будет все так же плохо. У Игоря Жабченко качественный коллектив, который способен держать удар и быстро подниматься "с канваса". "Агробизнес" в двух предыдущих матчах на выезде остался ни с чем, но не выглядел слабее ни "Волыни" (1:2), ни тем более "Металлиста 1925". Правда снова команде Чижевского предстоит играть с одним из лидеров, который в свою очередь не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Алексея Збуня. (Артур Кисляченко)

А я обращу внимание на очные противостояния в прошлом сезоне: в первом поединке осенью 2019-го "Агробизнес" превратил в пепел "горняков" - 4:0, а вот уже летом 2020-го на своем поле команда Жабченко взяла реванш в интересном бою - 3 :2. Обе команды очень зависят от настроя на матч, а потому когда его нет, нет и результатов. Волочиская команда демонстрирует серьезность намерений: заблаговременно приехали, поселились в Кременчуге, тренировались в Горишних Плавнях. По поводу результата, то если судить по матчам сезона 2019/2020, сегодня будет забито точно больше, чем 2 гола. (Тарас Вархоляк)

"Волынь" - "Металлист 1925". Встреча двух коллективов, которые наравне с "Агробизнесом" считались фаворитами до начала сезона. Но все это были прогнозы, а не деле ситуация иная. Валерий Кривенцов сумел наконец-то завести харьковский коллектив и уже сейчас они в лидерской группе. Да, игра еще хромает, но на текущей стадии их цель точно оправдывает средства. У "Волыни" же сейчас проблемы и с тем, и с другим. Несмотря на две победы в последних матчах, у Василия Сачко еще очень много работы и к отчетной битве его команда подходит не в ранге фаворита. (Георгий Грошев)

Матч "вечных почтилидеров". Два сезона подряд обе команды воюют за выход в УПЛ, но ...неудачно. Уже и тренеров поменяли. Может дело было в Андреях Демченко и Тлумаку? Посмотрим, что скажут теперь Кривенцов и Сачко. Сейчас теоретическая преимущество на стороне харьковчан, потому что они идут на второй позиции в турнирной таблице, победы в них чередуются разве что с ничьими и пропускают они очень мало. Другое дело "Волынь": 8 забитых, 7 пропущенных да еще и Владислав Приймак не сыграет из-за дисквалификации. Но и команда из Луцка начинает набирать ход, поэтому противостояние должно быть интересным. (Тарас Вархоляк)

Оставшиеся игры пятницы

"Верес" - "Нива". Как оказалось, тернополяне способны сыграть удачно и без Василия Малыка, который ушел по семейным обстоятельствам в отставку. Это еще раз доказывает, что наследие после себя наставник оставил самое что ни на есть хорошее. Но испытание в седьмом туре предстоит нелегкое, визит во Млинов, откуда команда Юрия Вирта редко кого отпускает с очками. "Прикарпатье" (3:0) и "Кремень" (2:1) уже ощутили на себе "гостеприимность" ровенчан... (Артур Кисляченко)

В Тернополь не верили, а он не подвел. "Нива", лишившись за день до игры главного тренера, сумела обыграть "Оболонь", что сейчас сравнимо с сенсацией. Команда по прежнему очень дисциплинированно играет в обороне, стараясь допускать минимум моментов у собственных ворот. Однако, впереди тяжелый выезд и нужно будет сотворить еще одно чудо, чтобы зацепиться за очки. (Георгий Грошев)

"Прикарпатье" - "ВПК-Агро". Команды-соседи в турнирной таблице - хозяева-франковцы на 12 месте, а гости из Шевченковки, что на Днепропетровщине - на 13-м. Правда провели на матч меньше и вообще только отходит после вспышки COVID-19 в команде и переноса матчей. Франковцы же набирают ход и интригой матча будет способность "ВПК-Агро" хотя бы получить ничью. (Тарас Вархоляк)

"Авангард" - "Кристалл". Название одной из пьес Максима Горького могло бы стать слоганом для данного матча. Встреча главных неудачников сезона, которые за стартовые шесть туров набрали в сумме два очка. Оба в копилке "Авангарда". Краматорский коллектив еще год назад мог потерзать любого соперника, а на домашней арене был практически неостановим. Однако уход всех лидеров и главного тренера больно ударил по команде. "Кристалл" в принципе идет без очков, а похвалить пока мы можем их лишь за старания. Впереди достаточно интригующий матч, в котором победа будет нужна всем. (Георгий Грошев)

"Оболонь" - "Николаев". Смутные гости в прошлом туре сотворили сенсацию - разгромили "Горняк-Спорт", а их тренер Илья Близнюк стал лучшим в прошлом туре Первой лиги. "Оболонь" с Валерием Иващенко хорошими результатами с начала сезона похвастаться не может: 1 победа, 3 поражения и 7-7 в графе забитых-пропущенных. Куда же этот матч склонит шальки весов? (Тарас Вархоляк)

Отсутствие стабильного расписания не позволяет "пивоварам" держаться в оптимальном игровом тонусе, но это вряд ли может служить объяснением для трех "баранок" в четырех стартовых матчах. В итоге седьмой тур команда Валерия Иващенко встречает около зоны вылета и с задачей победить крепкий "Николаев" любой ценой. В противном случае и до отставки тренерского штаба недалеко, учитывая амбиции руководства киевского клуба. (Артур Кисляченко)

"Черноморец" - "Кремень". Одессу шторм не отпускает. За шесть туров - три победы и три ничьих, которые постоянно меняли настроение у болельщиков "моряков". Сначала они бурно встречали камбэк в игре с "Оболонью", потом опускали нос после потери очков с "Прикарпатьем". Последний тур стал и вовсе унылым зрелищем, в котором лишь в компенсированное время "Черноморцу" удалось спастись. Если Сергей Ковалец хочет, чтобы команда продолжала удерживать пальму первенства, нужно срочно возвращаться на победный путь. (Георгий Грошев)

Специфика клубной работы в том и состоит, что пик формы желательно растянуть на как можно более длительный срок. Пока же создается впечатление, что ребята Александра Головко выдохлись и к октябрю подошли в не самом лучшем состоянии. Если неудачу с "Вересом" (1:2) еще можно объяснить удалением, то вот как не удалось пробить "Прикарпатье" (0:1) - одному Богу известно. "Черноморец" остается единоличным лидером, но к качеству его игры, а также к выносливости основы, также остаются серьезные вопросы. (Артур Кисляченко)