Президент Горняка-Спорт: ПФЛ должна решить, что делать с клубами, которые не хотят играть в футбол

Президент "Горняка-Спорт " Петр Каплун подверг критике судейство в матче с "Николаевом" (6:1). Напомним, что тот поединок обслуживал арбитр Игорь Быч из Киева.

"Я до сих пор не понимаю, как такое могло произойти в Николаеве. Более двадцати минут мы доминировали на поле, ни одного удара игроки "Николаева" не нанесли по нашим воротам. А потом ситуация изменилась. Считаю, что на сценарий игры повлияли действия арбитра матча. Я понимаю, что "Николаев" планирует праздновать свое 100-летие, но надо же иметь совесть. Уже к 20-й минуте чемпион Европы в составе сборной Украины (U-19) защитник Парцвания должен был быть удален с поля.

Сначала с его стороны был грубый фол, на который арбитр вообще не отреагировал. Затем тот же Парцивания грубо сбил нашего игрока в своей штрафной площадке и заработал одиннадцатиметровый. Со стороны арбитра не было не то что предупреждение, а даже устного замечания. Через две минуты он же цепляет за руку Алексея Збуня опять-таки в своей штрафной площадке, и здесь арбитр уже никак не реагирует. Пока наши игроки еще были расстроены, они оказались уязвимыми, в связи с тем, что арбитр оставил без внимания такое грубое нарушение, в итоге футболисты "Николаева" забили нам гол.

Затем удаленние Алексея Збуня в конце первого тайма. Должен был быть удален игрок "Николаева" Ульянов, который схватил за лицо Збуня, тянул его уже после свистка... Конечно, Алексей Збунь инстинктивно отмахнулся от него. В этом случае красная карточка должна была быть в обе стороны. Вот же обстоятельства повлияли на игру, а потом наши игроки поплыли. Поэтому и получился такой результат. Это уже не в первый раз такое происходит в матчах с МФК "Николаев". Я понимаю, что столетний юбилей, у кого-то может быть день рождения, у президента клуба, у тренера, но это не может постоянно продолжаться. Я считаю, что нам в Профессиональной футбольной лиге надо собираться и решать, что делать с такими клубами, которые не хотят играть в футбол. В такие дела должен вмешиваться лично президент УАФ Андрей Павелко, потому что без влияния президента Украинской Ассоциации футбола порядка не будет. Если он не захочет навести порядок в судейском комитете, то так оно будет продолжаться, а если УАФ не будет оставаться в стороне от таких проблем, то арбитры сразу научатся действовать согласно правилам и будут беспристрастными.

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Очень часто куратор арбитров Лучиано Лучи говорит, что мы наговариваем на арбитров, что коррупции нет, так, может ее и нет, но очень часто проявляются симпатии арбитров к некоторым командам. Все зависит от воли Украинской Ассоциации футбола, чтобы арбитры были беспристрастными", - заявил Каплун.