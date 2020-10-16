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На стадионе в Горишних Плавнях установили новое табло - будет показывать повторы

Первая лига
(3 голосов)

Со звуком

На стадионе в Горишних Плавнях установили новое табло - будет показывать повторы
Новина українською

На стадионе спорткомплекса "Юность", где проводит свои домашние матчи футбольный клуб "Горняк-Спорт" из Первой лиги, появилось новое современное табло производства украинского предприятия Flylights Factory. Это полноцветный светодиодный звуковой экран высотой 3 м и шириной 7 м. Его подрядчики смонтировали за полтора дня.

Теперь во время футбола в Горишних Плавнях можно не только показывать счет на табло, но и температуру воздуха и демонстрировать повторы голевых моментов и горячие мгновения предыдущих поединков, спортивные и футбольные ролики, спонсорскую рекламу и другие видеоматериалы.

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Кроме того усовершенствована конструкция, на которой смонтировано новое табло, а также сделали прокладку силовых кабелей и оптоволоконных линий. Ими будет обеспечено высокое качество видеосигнала, а наличие звука - один из приятных нюансов нового приобретения спорткомплекса "Юность" в Горишних Плавнях.

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В статье: Первая лига Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Горняк-Спорт
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Источник:
Гірник-Спорт

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Комментарии (2)
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Bush_Dima (Чернігів)
16.10.2020 в 10:00
Пісєц! А у нас в Чернігові, в порівнянні з оцим, табло на основі електронно-променової трубки стоїть і сидячки як у моєї баби в селі під двором
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Віктор Бокасса (Betwmount)
16.10.2020 в 09:48
Повтори чи потвори.
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