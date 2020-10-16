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На стадионе в Горишних Плавнях установили новое табло - будет показывать повторы
Со звуком
На стадионе спорткомплекса "Юность", где проводит свои домашние матчи футбольный клуб "
Теперь во время футбола в Горишних Плавнях можно не только показывать счет на табло, но и температуру воздуха и демонстрировать повторы голевых моментов и горячие мгновения предыдущих поединков, спортивные и футбольные ролики, спонсорскую рекламу и другие видеоматериалы.
Кроме того усовершенствована конструкция, на которой смонтировано новое табло, а также сделали прокладку силовых кабелей и оптоволоконных линий. Ими будет обеспечено высокое качество видеосигнала, а наличие звука - один из приятных нюансов нового приобретения спорткомплекса "Юность" в Горишних Плавнях.
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