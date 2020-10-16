На стадионе в Горишних Плавнях установили новое табло - будет показывать повторы

На стадионе спорткомплекса "Юность", где проводит свои домашние матчи футбольный клуб " Горняк-Спорт " из Первой лиги, появилось новое современное табло производства украинского предприятия Flylights Factory. Это полноцветный светодиодный звуковой экран высотой 3 м и шириной 7 м. Его подрядчики смонтировали за полтора дня.

Теперь во время футбола в Горишних Плавнях можно не только показывать счет на табло, но и температуру воздуха и демонстрировать повторы голевых моментов и горячие мгновения предыдущих поединков, спортивные и футбольные ролики, спонсорскую рекламу и другие видеоматериалы.

Кроме того усовершенствована конструкция, на которой смонтировано новое табло, а также сделали прокладку силовых кабелей и оптоволоконных линий. Ими будет обеспечено высокое качество видеосигнала, а наличие звука - один из приятных нюансов нового приобретения спорткомплекса "Юность" в Горишних Плавнях.