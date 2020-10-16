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Херсонский Кристалл пополнили воспитанник Металлурга и уроженец Израиля
Усиление обороны и центра
Защитник Евгений Сухина и полузащитник Максим Ольховиков пополнили состав МФК "
21-летний Сухина - воспитанник запорожского футбола. В его карьере - выступления за молодежный состав "Зари" и "Металлурга". В прошлом сезоне игрок провел 13 матчей в составе запорожского клуба.
Что касается Ольховикова, то Максим родился в Израиле, но уже в трехлетнем возрасте переехал в Украину. Игрок ранее выступал за "Любомир" из Киевской области, а также молодежный состав киевской "Оболони".
В "Кристалле" Сухина будет выступать под 23-м номером. Ольховиков взял себе 91-й.
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